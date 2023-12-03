在上週五（12月1日），中國國新公告指，已出手增持的具體基金產品為中證國新央企科技引領指數ETF、中證央企創新驅動指數ETF。中國國新表示，此舉向市場傳遞了看好央企上市公司長期價值的積極信號，彰顯了中央企業的責任擔當。

從成交額睇，南方央企科技ETF、博時央企創新驅動ETF成交額放量明顯，或是當天國新增持的兩大重點產品。前者全天成交2.98億元，較前一個交易日放量近8倍；後者全天成交3.21億元，較前一交易日擴大約4倍。結合兩隻產品新增成交額數據，中國國新12月1日進場買入ETF的金額或超過5億元。

《科創板日報》則引述一位央企基金機構人士指，今次國新出手佈局ETF傳達出積極信號，有利於提振市場情緒。當前央企估值水準處於低位，此舉有利於提升科技創新類企業的中長期估值。此外，還彰顯了國新投資發展戰略性新興產業的決心。央企國企不僅是國民經濟的支柱，更是攻堅科技領域核心技術、推動自主可控的中堅力量。

另一位央企人士則指，作為央企，國新投資的此舉，是堅定支持「活躍資本市場」中央政策的直接體現，但需要注意的是，增持多少、持有多久、何時減持，這些細節也需要關注。