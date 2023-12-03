近日國資委旗下的國新投資今日增持中證國新央企科技類指數基金後，據多間內媒包括官媒《中國証券報》引述消息指，國新或將在接下來一周裡持續每天增持。
在上週五（12月1日），中國國新公告指，已出手增持的具體基金產品為中證國新央企科技引領指數ETF、中證央企創新驅動指數ETF。中國國新表示，此舉向市場傳遞了看好央企上市公司長期價值的積極信號，彰顯了中央企業的責任擔當。
從成交額睇，南方央企科技ETF、博時央企創新驅動ETF成交額放量明顯，或是當天國新增持的兩大重點產品。前者全天成交2.98億元，較前一個交易日放量近8倍；後者全天成交3.21億元，較前一交易日擴大約4倍。結合兩隻產品新增成交額數據，中國國新12月1日進場買入ETF的金額或超過5億元。
《科創板日報》則引述一位央企基金機構人士指，今次國新出手佈局ETF傳達出積極信號，有利於提振市場情緒。當前央企估值水準處於低位，此舉有利於提升科技創新類企業的中長期估值。此外，還彰顯了國新投資發展戰略性新興產業的決心。央企國企不僅是國民經濟的支柱，更是攻堅科技領域核心技術、推動自主可控的中堅力量。
另一位央企人士則指，作為央企，國新投資的此舉，是堅定支持「活躍資本市場」中央政策的直接體現，但需要注意的是，增持多少、持有多久、何時減持，這些細節也需要關注。