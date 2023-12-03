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中國生態旅遊1.62億抵押貸款違責 1.54億債券未付息

中國生態旅遊集團（1371）公布，集團一間間接全資附屬公司「富昌」的一筆未償還1.62億元貸款融資，以集團旗下另一間接全資附屬公司「豫威」擁有之房產作為擔保物。而在今年10月，「豫威」作為抵押人，接獲債權銀行通知，「富昌」作為借款人違反了融資條款的責任。截至今年11月18日，上述房產的公平值由獨立評估師評估為3.24億元。

此外，集團2023年到期、年息7厘的1.54億元可換股債券，該債券付款和最後一次利息支付在2023年11月10日到期，但於到期日，公司尚未支付該債券本金及最後一期利息。

集團指，目前正在與債權人和該債券持有人進行討論，以尋求他們的同意和寬限，讓集團在制定債務重組計劃期間暫緩採取行動及給予公司還款延期。

有鑑於上述情況，公司一直與其顧問密切合作，對集團的財務狀況進行審查並制定可行的重組計劃。

集團指，將密切監察上述事宜、公司業務營運、財務狀況及其他相關事項之發展， 並將根據上市規則適時進一步刊發公告。

翻查中國生態旅遊集團以往公告，早在今年6月5日，集團曾披露「豫威」向一家名為「香港影像在線」的公司，以3.098億元出售位於香港港灣道 1 號會展廣場辦公大樓 33 樓 7、8 及 9 室及其附屬洗手間，銷售面積約 5,860 平方呎。該物業為一個非住宅物業，目前處於空置狀態，並將按「原樣」基準且無其他產權負擔出售。

當時，集團披露該物業已予抵押，將以代價所得款項淨額償還。當時以該物業抵押予銀 行及其他借貸作抵押之未償還本金總額約為2.281億元。

不過，其後在8月4日，集團再披露因為「香港影像在線」未有根據臨時買賣協議向集團支付訂金，因此臨時買賣協議已被終止，且出售事項不會繼續進行。集團已委托律師採取法律行動，以維護其權益。