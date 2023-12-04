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港股ADR升115點 夜期高水112點 美期跌亞股個別發展

美股向上，港股ADR升115點或0.68%，報16945點，即月恒指夜期升47點，報16942點，夜期高水112點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.54%，折合報元320.71；阿里巴巴（9988）升0.59%，折合報72.27元；美團（3690）升0.73%，折合報88.54元；匯控（0005）升2.06%，折合報60.42元；建行（0939）跌0.04%，折合報4.46元。

道期現跌0.06%；標期現跌0.11%；納期現跌0.25%。日本東證指數現跌1.39%；韓國KOSPI指數現升0.7%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.16%。

VIX指數隔晚跌2.24%或0.29點，報12.63點。

紐油現升0.76%或0.57美元，報74.64美元；布油現升0.68%或0.54美元，報79.42美元；金價現升1.33%或27.7美元，報2099.92美元；LME 銅期貨隔晚升1.72%或146美元，報8610.5美元。美國10年期債息現升1.04%或0.044厘，報4.2396厘。

今日焦點股份可留意：

蔚來（9866）最快今日公布第三季業績。

領展（0823）未來館舉辦「搭枱吧」活動，倡種族共融。

中國生態旅遊（1371）1.62億抵押貸款違責，1.54億債券未付息。

聯通（0762）委任陳忠岳任董事長兼首席執行官。

阿里巴巴（9988）旗下阿里網絡實施存續分立，杭州灝月接手三間上市公司股權。

比亞迪（1211）11月新能源汽車銷量增三成，今年累計升六成。

多牛科技（1961）：向不少於6名獨立承配人配發1690萬新股。

中國金融租賃（2312）建議1股供1股集資2080萬元。

辰林教育（1593）料全年扭虧賺500萬人幣。

小鵬汽車（9868）11月交車量2萬輛升2.5倍。

ESR（1821）：已向中證監及上交所提交分拆物流資產申請材料。

吉利汽車（0175）11月銷量20萬部，按年升38%。

青島港（6198）首三季吞吐量升12%，外貿帶動。

小米（1810）發言人：人生從來不是爽文，雷軍「冰冷的40億」屬不實傳聞。

工行（1398）：今年對公房地產貸款逾3000億，下一步持續提升對非國有房企支持。

蔚來（9866）11月交車1.6萬輛按年多13%。

Capital Group減持攜程（9961），套現5434萬美元。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資約68萬元。

理想汽車（2015）交車11個月近33萬輛，提前達成全年目標。

 

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