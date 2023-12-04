恒指今早高開88點或0.53%，報16919點，大市成交金額101億元；國指今早高開43點或0.75%，報5804點。恒生科技指數開市報3842點，升0.31%。上升股份比例為8.27%，下跌為2.92%，無升跌為88.79%。
藍籌65隻升，10隻下跌，7隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.03%，報25.8元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌12.76%，報37.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報89.7元，升2.75%；跌幅最大的是網易（9999）開市報171.3元，跌2.56%。
恒指20天線(17476.2點)跌穿50天線(17490.85點)。科指續低於主要平均線。
蔚來（9866）最快今日公布第三季業績。開市報56.7元，升0.44%。
領展（0823）未來館舉辦「搭枱吧」活動，倡種族共融。開市報38.65元，升0.39%。
中國生態旅遊（1371）1.62億抵押貸款違責，1.54億債券未付息。無成交，報0.236元。
聯通（0762）委任陳忠岳任董事長兼首席執行官。開市報5.06元，升1.2%。
阿里巴巴（9988）旗下阿里網絡實施存續分立，杭州灝月接手三間上市公司股權。開市報72.35元，升0.7%。
比亞迪（1211）11月新能源汽車銷量增三成，今年累計升六成。開市報209元，升1.46%。
多牛科技（1961）：向不少於6名獨立承配人配發1690萬新股。無成交，報1.43元。
中國金融租賃（2312）建議1股供1股集資2080萬元。無成交，報0.178元。
辰林教育（1593）料全年扭虧賺500萬人幣。停牌。
小鵬汽車（9868）11月交車量2萬輛升2.5倍。開市報63.2元，跌0.86%。
ESR（1821）：已向中證監及上交所提交分拆物流資產申請材料。開市報9.96元，無升跌。
吉利汽車（0175）11月銷量20萬部，按年升38%。開市報8.22元，無升跌。
青島港（6198）首三季吞吐量升12%，外貿帶動。開市報3.96元，升0.76%。
小米（1810）發言人：人生從來不是爽文，雷軍「冰冷的40億」屬不實傳聞。開市報15.4元，升1.58%。
工行（1398）：今年對公房地產貸款逾3000億，下一步持續提升對非國有房企支持。開市報3.74元，升1.36%。
蔚來（9866）11月交車1.6萬輛按年多13%。開市報56.7元，升0.44%。
Capital Group減持攜程（9961），套現5434萬美元。開市報270.6元，升0.52%。
鄺肖卿增持新地（0016），涉資約68萬元。開市報77.8元，升2.3%。
理想汽車（2015）交車11個月近33萬輛，提前達成全年目標。開市報143.2元，跌2.32%。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1512元，開市報1512元，升2.37%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1512元，開市報1512元，升2.37%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升0.67%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見10.62元，開市報10.62元，升4.12%；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.16元，開市報1.16元，升0.87%；香港潮商集團（2322）創52周高，見1元，開市報1元，升1.01%。
破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.1元，開市報5.1元，升2.82%。
1隻股份創上市新低，包括九毛九（9922）低見6.91元，開市報6.91元，跌4.29%。
創52周低包括，潤啤（0291）低見33.9元，開市報33.9元，跌2.45%；恒大汽車（0708）低見0.27元，開市報0.27元，跌6.9%。
異動股
上升異動股，包括，電訊首科（3997）開市報0.45元，升12.5%；信懇智能（1967）開市報0.43元，升10.26%；世紀陽光（0509）開市報0.011元，升10%；金陽新能源（1121）開市報4.6元，升9.79%；思派健康（0314）開市報7.65元，升9.29%；同景新能源（8326）開市報0.109元，升7.92%；旭輝永升服務（1995）開市報1.29元，升7.5%；博安生物（6955）開市報19.48元，升6.56%；新火科技控股（1611）開市報2.5元，升6.38%；科濟藥業－Ｂ（2171）開市報9.78元，升5.96%。
下跌異動股，包括，正味集團（2147）開市報0.51元，跌15%；藥明生物（2269）開市報37.95元，跌12.76%；綠竹生物－Ｂ（2480）開市報30元，跌10.45%；愛達利網絡（8033）開市報0.13元，跌9.09%；華盛國際控股（1323）開市報0.013元，跌7.14%；恒大汽車（0708）見52周低0.27元，開市報0.27元，跌6.9%；九毛九（9922）創上市新低，見6.91元，開市報6.91元，跌4.29%；恒大（3333）開市報0.228元，跌4.2%。
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