moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開88點 科指升0.3% 藥明生物跌12%

恒指今早高開88點或0.53%，報16919點，大市成交金額101億元；國指今早高開43點或0.75%，報5804點。恒生科技指數開市報3842點，升0.31%。上升股份比例為8.27%，下跌為2.92%，無升跌為88.79%。

藍籌65隻升，10隻下跌，7隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.03%，報25.8元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌12.76%，報37.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報89.7元，升2.75%；跌幅最大的是網易（9999）開市報171.3元，跌2.56%。

恒指20天線(17476.2點)跌穿50天線(17490.85點)。科指續低於主要平均線。

蔚來（9866）最快今日公布第三季業績。開市報56.7元，升0.44%。

領展（0823）未來館舉辦「搭枱吧」活動，倡種族共融。開市報38.65元，升0.39%。

中國生態旅遊（1371）1.62億抵押貸款違責，1.54億債券未付息。無成交，報0.236元。

聯通（0762）委任陳忠岳任董事長兼首席執行官。開市報5.06元，升1.2%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里網絡實施存續分立，杭州灝月接手三間上市公司股權。開市報72.35元，升0.7%。

比亞迪（1211）11月新能源汽車銷量增三成，今年累計升六成。開市報209元，升1.46%。

多牛科技（1961）：向不少於6名獨立承配人配發1690萬新股。無成交，報1.43元。

中國金融租賃（2312）建議1股供1股集資2080萬元。無成交，報0.178元。

辰林教育（1593）料全年扭虧賺500萬人幣。停牌。

小鵬汽車（9868）11月交車量2萬輛升2.5倍。開市報63.2元，跌0.86%。

ESR（1821）：已向中證監及上交所提交分拆物流資產申請材料。開市報9.96元，無升跌。

吉利汽車（0175）11月銷量20萬部，按年升38%。開市報8.22元，無升跌。

青島港（6198）首三季吞吐量升12%，外貿帶動。開市報3.96元，升0.76%。

小米（1810）發言人：人生從來不是爽文，雷軍「冰冷的40億」屬不實傳聞。開市報15.4元，升1.58%。

工行（1398）：今年對公房地產貸款逾3000億，下一步持續提升對非國有房企支持。開市報3.74元，升1.36%。

蔚來（9866）11月交車1.6萬輛按年多13%。開市報56.7元，升0.44%。

Capital Group減持攜程（9961），套現5434萬美元。開市報270.6元，升0.52%。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資約68萬元。開市報77.8元，升2.3%。

理想汽車（2015）交車11個月近33萬輛，提前達成全年目標。開市報143.2元，跌2.32%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1512元，開市報1512元，升2.37%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1512元，開市報1512元，升2.37%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升0.67%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見10.62元，開市報10.62元，升4.12%；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.16元，開市報1.16元，升0.87%；香港潮商集團（2322）創52周高，見1元，開市報1元，升1.01%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.1元，開市報5.1元，升2.82%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括九毛九（9922）低見6.91元，開市報6.91元，跌4.29%。

創52周低包括，潤啤（0291）低見33.9元，開市報33.9元，跌2.45%；恒大汽車（0708）低見0.27元，開市報0.27元，跌6.9%。

異動股

上升異動股，包括，電訊首科（3997）開市報0.45元，升12.5%；信懇智能（1967）開市報0.43元，升10.26%；世紀陽光（0509）開市報0.011元，升10%；金陽新能源（1121）開市報4.6元，升9.79%；思派健康（0314）開市報7.65元，升9.29%；同景新能源（8326）開市報0.109元，升7.92%；旭輝永升服務（1995）開市報1.29元，升7.5%；博安生物（6955）開市報19.48元，升6.56%；新火科技控股（1611）開市報2.5元，升6.38%；科濟藥業－Ｂ（2171）開市報9.78元，升5.96%。

下跌異動股，包括，正味集團（2147）開市報0.51元，跌15%；藥明生物（2269）開市報37.95元，跌12.76%；綠竹生物－Ｂ（2480）開市報30元，跌10.45%；愛達利網絡（8033）開市報0.13元，跌9.09%；華盛國際控股（1323）開市報0.013元，跌7.14%；恒大汽車（0708）見52周低0.27元，開市報0.27元，跌6.9%；九毛九（9922）創上市新低，見6.91元，開市報6.91元，跌4.29%；恒大（3333）開市報0.228元，跌4.2%。

其他報道

恒大：未盈利過的報告並無實際依據 將進一步澄清

港股ADR升115點 夜期高水112點 美期跌亞股個別發展

比特幣升穿40000美元 創2022年5月後高

北水增持國美 減持南方恆生科技