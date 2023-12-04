恒指今早高開88點或0.53%，報16919點，大市成交金額101億元；國指今早高開43點或0.75%，報5804點。恒生科技指數開市報3842點，升0.31%。上升股份比例為8.27%，下跌為2.92%，無升跌為88.79%。