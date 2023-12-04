明報記者 方楚茵

據公開文件及資料顯示，「身心投資」的股東、創辦成員及董事分別為「鄒鋒」、「吳創杰」及「盧詠芹」三人。當中鄒鋒為廣東省旅行社行業協會執行會長、廣東悅中旅遊有限公司董事長、廣東中旅（深圳）旅行社總經理等；同時鄒鋒亦在港註冊有另一私人公司「康泰旅行社（香港）有限公司」，相信亦與收購「康泰」有關。

值得留意的是，鄒鋒亦經另一家本地註冊公司「悅中旅遊（香港）」，持有本地另一老牌旅行社「關鍵旅遊」商標。

國旅高層創富主席有份持有

據媒體以往報道，在2018年已結業的「關鍵旅遊」由一批新投資者買入品牌商標，再申請旅行社牌照經營，新關鍵的股東包括鄒鋒及另一名為「張潤梅」的人士，故今次鄒鋒有份再奪「康泰」商標，意味他將為本港兩大老牌旅行社「康泰」及「關鍵」的商標持有人之一。

至於「身心投資」的另外兩名股東，據一些內地傳媒報道，「吳創杰」應為國旅（深圳）副總經理，「盧詠芹」則為創富集團主席兼行政總裁。盧詠芹於中港經營地產代理業務，並透過創富集團經營「創富遊」及持有旅行社牌照號碼，在港不時搞內地「睇樓團」及旅行團，亦經營創富物業（海外），代理東南亞地產項目等。

今次「身心投資」奪得「康泰」商標，據了解目前仍未有落實確切的股權及經營關係，且尚有其他資產正在洽商中。

星晨商標逾百萬轉讓 康泰更高價

據本報了解，今次「康泰」清盤所售的資產包，除了一些數據外，最值錢的便是「康泰」商標。而以往另一老牌旅行社「星晨」的商標轉讓金額已超百萬，今次「康泰」商標更高於此數，中資財團出手不低。

在港已超過56年歷史的康泰早於2011年獲海航入股51%，其後康泰董事長黃士心、黃進達父子2019年全面撤出康泰營運，康泰亦正式成為海航旗下公司。不過隨着海航財困及疫情影響，康泰近年仍勉強支撐營運，將內地及香港門市及辦公室停業以保留實力至全面通關，可惜未等到通關卻已頻傳欠租及欠薪等負面消息。最終在2022年10月，康泰母公司凱撒旅業（深000796）公告，指康泰已資不抵債，需啟動清盤程序。

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