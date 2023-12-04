港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR，由升轉跌，跌0.07點子至5.53179%，是11月30日後最低，當日報5.51673%。
港元現報7.814元升值4點子，曾貶值最多13點子，報7.8157元，亦曾升值最多17點子，報7.8127元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌23.18點子至3.82012%，是10月19日後最低；1星期HIBOR跌1.01點子至4.595%，是11月8日後最低；2星期HIBOR跌15.66點子至4.72702%，是11月9日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.83點子至5.5153%，是11月20日後最低；6個月期HIBOR跌5.24點子至5.45327%，是11月17日後最低；12個月期HIBOR跌7.18點子至5.43387%，是年10月19日後最低。
美元指數現報103.201貶值0.067點或0.06%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46035%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0721%，終止單日收窄，利差是2023年11月29日後最闊，當日差距為0.2022%。
對上一次終止單日收窄，是11月17日，當日利差報-0.412%。
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