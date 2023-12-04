藥明生物曾挫24% 料業務表現或將不及預期

藥明生物曾跌最多24.6%，是2022年2月8日後最大跌幅，當日跌幅為31.76%。低見32.8元，是2020年3月30日31.313元後最低。停牌前報33.15元，跌23.79%。

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