市場押注美國降息，推高金價、比特幣、美股，而港股今早亦高開，不過其後隨美期、亞股、A股跌幅擴大。藍籌當中，藥明生物（2269）急挫23%後停牌，金股上升。
恒指今早高開88點，高位升111點，低位跌116點，高低波幅228點。上升股份比例為19.04%，下跌為32.82%，無升跌為48.12%。
恒指半日跌101點或0.6%，報16729點，大市成交金額617億元；國指跌35點或0.61%，報5726點。恒生科技指數收報3779點，跌1.34%。
藍籌股成交金額328.82億元，佔大市成交53.29%；科指成份股成交金額166.68億元，佔大市成交27.01%；國指成份股成交金額238.31億元，佔大市成交38.62%。
24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少3.33%，至79.61億元，佔大市成交12.89%。牛熊證成交金額38.01億元，增加7.19%；窩輪成交金額41.59億元，減少11.3%。
藍籌37隻升，40隻下跌，5隻無升跌。紫金礦業（2899）升4.28%，收報12.66元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌23.79%，收報33.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）創52周高，見10.1元，收報9.91元，升3.34%；跌幅最大的是網易（9999）收報168.4元，跌4.21%。
恒指20天線(17466.7點)跌穿50天線(17487.05點)。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流出8.36億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出16.2億元人民幣，較上日減少67.58%，連續第2日流出，累計流出66.17億元。
藥明生物（2269）中途停牌 停牌前曾跌24%。同系股分表現，藥明康德（2359）開市報91.2元，跌0.33%。藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報3.1元，跌2.21%。藥明合聯（2268）開市報32.25元，升0.16%。
恒大（3333）清盤押後 因呈請人突改變立場。開市報0.228元，跌4.2%。
龍光（3380）附屬公司香港清盤呈請聆訊押後至1月8日。開市報0.7元，無升跌。
金價創新高 升穿2100美元。黃金股向上，中國黃金國際（2099）開市報33.45元，升3.72%。靈寶黃金（3330）開市報1.35元，升3.85%。紫金礦業（2899）開市報12.56元，升3.46%。招金礦業（1818）開市報10.58元，升5.91%。價值黃金（3081）創52周高，見49.62元，開市報48.86元，升0.95%。SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1515元，開市報1512元，升2.37%。山東黃金（1787）開市報15.96元，升3.23%。
蔚來（9866）最快今日公布第三季業績。創上市新低，見55.1元，開市報56.7元，升0.44%。
領展（0823）未來館舉辦「搭枱吧」活動，倡種族共融。開市報38.65元，升0.39%。
中國生態旅遊（1371）1.62億抵押貸款違責，1.54億債券未付息。無成交，報0.236元。
聯通（0762）委任陳忠岳任董事長兼首席執行官。開市報5.06元，升1.2%。
阿里巴巴（9988）旗下阿里網絡實施存續分立，杭州灝月接手三間上市公司股權。見52周低70.95元，開市報72.35元，升0.7%。
比亞迪（1211）11月新能源汽車銷量增三成，今年累計升六成。開市報209元，升1.46%。
多牛科技（1961）：向不少於6名獨立承配人配發1690萬新股。開市報1.52元，升6.29%。
中國金融租賃（2312）建議1股供1股集資2080萬元。無成交，報0.178元。
辰林教育（1593）料全年扭虧賺500萬人幣。停牌。
小鵬汽車（9868）11月交車量2萬輛升2.5倍。開市報63.2元，跌0.86%。
ESR（1821）：已向中證監及上交所提交分拆物流資產申請材料。開市報9.96元，無升跌。
吉利汽車（0175）11月銷量20萬部，按年升38%。開市報8.22元，無升跌。
青島港（6198）首三季吞吐量升12%，外貿帶動。開市報3.96元，升0.76%。
小米（1810）發言人：人生從來不是爽文，雷軍「冰冷的40億」屬不實傳聞。開市報15.4元，升1.58%。
工行（1398）：今年對公房地產貸款逾3000億，下一步持續提升對非國有房企支持。開市報3.74元，升1.36%。
蔚來（9866）11月交車1.6萬輛按年多13%。創上市新低，見55.1元，開市報56.7元，升0.44%。
Capital Group減持攜程（9961），套現5434萬美元。開市報270.6元，升0.52%。
鄺肖卿增持新地（0016），涉資約68萬元。開市報77.8元，升2.3%。
理想汽車（2015）交車11個月近33萬輛，提前達成全年目標。開市報143.2元，跌2.32%。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1515元，收報1510元，升2.23%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.74元，收報1.74元，升4.82%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1515元，收報1510元，升2.23%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8598.15元，收報8598.15元，升0.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092元，收報1092元，升0.09%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見17元，收報16.93元，升5.81%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見16.58元，收報16.52元，升6.44%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1099.75元，收報1099.75元，升0.02%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見45.24元，收報45.24元，升2.12%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.2元，收報78.94元，升0.33%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.29元，收報1.05元，升20.69%；新東方（9901）創52周高，見65.85元，收報65.55元，升1.39%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.197元，收報0.197元，升1.03%；價值黃金（3081）創52周高，見49.62元，收報49.56元，升2.4%；聯想（0992）創52周高，見10.1元，收報9.91元，升3.34%；萬洲（0288）創52周高，見5.1元，收報5.03元，升1.41%；卡姆丹克（0712）創52周高，見0.21元，收報0.199元，升77.68%；南戈壁（1878）創52周高，見1.78元，收報1.69元，升5.63%。
破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.1元，收報9.91元，升3.34%；萬洲（0288）創52周高，見5.1元，收報5.03元，升1.41%；。
47隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.43元，收報1.45元，跌9.94%；保利物業（6049）低見28.05元，收報28.15元，跌4.09%；中駿商管（0606）低見0.69元，收報0.72元，跌4%；建業新生活（9983）低見1.44元，收報1.48元，跌1.99%；SOHO中國（0410）低見0.77元，收報0.77元，跌1.28%；金茂（0817）低見0.81元，收報0.81元，跌4.71%；中教控股（0839）低見4.36元，收報4.52元，跌5.24%；中國科培（1890）低見1.33元，收報1.36元，跌5.56%；蔚來（9866）低見55.1元，收報55.55元，跌1.59%；九毛九（9922）低見6.91元，收報7.17元，跌0.69%。
120隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見6.03元，收報6.11元，跌2.4%；綠城服務（2869）低見2.93元，收報2.95元，跌1.67%；華潤萬象（1209）低見27元，收報27.65元，跌2.98%；安踏（2020）低見75.1元，收報75.7元，跌4.06%；李寧（2331）低見20.6元，收報20.7元，跌4.83%；特步（1368）低見4.27元，收報4.32元，跌3.36%；中國動向（3818）低見0.25元，收報0.255元，跌1.92%；寶龍地產（1238）低見0.67元，收報0.68元，跌4.23%；粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；中金（3908）低見11.98元，收報12.06元，跌1.15%。
異動股
上升異動股，包括，卡姆丹克（0712）創52周高，見0.21元，收報0.199元，升77.68%；龍昇集團控股（6829）收報0.132元，升43.48%；百德國際（2668）收報0.064元，升33.33%；泰林科建（6193）收報0.325元，升25%；安領國際（1410）收報0.51元，升24.39%；人和科技（8140）收報0.099元，升23.75%；建溢集團（0638）收報0.4元，升23.08%；迅捷環球控股（0540）收報0.097元，升21.25%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.29元，收報1.05元，升20.69%。
下跌異動股，包括，易通訊集團（8031）收報0.335元，跌32.32%；正味集團（2147）收報0.45元，跌25%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.111元，收報0.111元，跌24.49%；藥明生物（2269）停牌；東銀國際控股（0668）收報0.24元，跌20%；ＫＦＭ金德（3816）收報0.315元，跌19.23%；利特米（1936）收報0.41元，跌18%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.165元，跌17.5%；脈資資源（8186）收報1.31元，跌17.09%；中國智能健康（0348）收報0.044元，跌16.98%。
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