文章日期：2023年12月4日 12:25
大市半日沽空金額84.86億元，較上日增加12.95%，沽空金額佔大市成交比率為13.74%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）16.26億元，較上日減少18%。
沽空增幅最多的股份為，維亞生物（1873）增加10245.68%，至60005元；沽空減幅最多的股份為，國泰君安（2611）減少98.93%，至1808元。
藍籌當中，沽空比率最高的是攜程（9961）沽空比率39.27%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率51.71%。
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