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匯豐推轉數快PromptPay互聯商戶優惠及客戶大抽獎

匯豐就轉數快與PromptPay互聯推出優惠活動。匯豐「智豐收」商戶可即以「轉數快」二維碼接受PromptPay付款，享交易費用減免；個人客戶可透過香港匯豐流動理財應用程式(HSBC HK App)在泰國付款參加抽獎。

即日起至2024年2月29日，匯豐個人客戶透過HSBC HK App的「掃碼付款」功能，於泰國商戶以「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」成功完成一宗等值500港元或以上，或五宗各等值50港元或以上的交易，即可自動參加抽獎，有機會贏取6,888元Klook電子禮品卡。

客戶毋須提前兌換當地貨幣和支付手續費，只需在泰國支援此支付方式的商戶，以HSBC HK App掃瞄PromptPay二維碼，即可從港元戶口支付相關交易，系統會即時顯示港元支付金額及匯率讓客戶確認，完成交易後會有短訊及電郵通知。每日支付限額為10,000港元或等值貨幣。

另外，匯豐「智豐收」商戶可向泰國旅客展示現時的「轉數快」二維碼，即時收取他們透過PromptPay的付款，毋需另外註冊、進行系統升級或額外費用。

由即日起至2024年6月30日，匯豐「智豐收」商戶於服務啟用後首六個月內，每月完成10筆「轉數快」收款交易及累積交易金額滿5,000港元，可享1.2%交易費用優惠。

如商戶使用電子商務方案或流動商務方案，於服務啟用後首月完成上述交易數量及金額，更可獲豁免設置費用。商戶如透過匯豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享首三十天「轉數快」二維碼的交易費用豁免。

優惠僅適用於電子商務方案、流動商務方案及流動POS機方案。從匯豐戶口（不包括恒生銀行及附屬公司）扣款之「轉數快」QR code交易，如其交易額等於或低於1,000港元，將收取 1.2% 費用並以每筆交易費2港元為上限。

 

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