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「承興系」詐騙案上月開審 京東發聲明斥諾亞轉嫁責任

四年前承興控股（後稱美好發展，前上市編號2662）及相關公司被控透過冒認為蘇寧、京東（9618）的供應鏈，並利用此身份申請資產融資，騙取多家金融機構300餘億元貸款（人民幣，下同），其中造成諾亞（6686，美:NOAH）及旗下子公司歌斐資產損失約爲35億元，其後諾亞更對京東及承興相關公司發起訴訟，該案件於上月24日開庭審理；京東今日於微博發聲明指，作為毫不知情的受害者，被捲入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權益遭受重大損失。

據了解，案件於上海市金融法院開庭審理，原告為諾亞財富子公司上海歌斐資產管理 和上海自言汽車租賃服務，被告則為京東以及蘇州晟雋、廣東中誠實業、廣東承興控股等3家承興系公司。

京東於聲明中指出，在承興系合約詐騙過程中，承興系公司用假冒京東的公章、員工、系統和虛假的交易數據，輕易騙過號稱「全球綜合金融平台」的諾亞及子公司歌斐資產管理，獲得歌斐巨額融資，直至「爆雷」。

京東續指，諾亞財富及歌斐資產罔顧投資者信任，拒不審視其內部管理問題，惡意對京東發起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續誤導投資人和廣大公眾，推卸和轉嫁責任，為自己尋找「替罪羊」。

京東稱，面對持續兩年多的詐騙行為，歌斐資產盡調工作出現明顯缺陷，而投融資管理亦出現巨大漏洞，其高階主管方建華接受承興巨額賄賂，並於一審已被判刑，導致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應責任和義務。京東指，諾亞近年來先後發生十多宗類似事件，上百億基金兌付面臨問題，並多次對投資人隱瞞信息，屢次被監管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴重的風控缺陷。

京東表示，相信法院會公正判決該案件，希望諾亞財富及歌斐資產正視其自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升身為財富管理公司最基本的誠信與素養，真正維護廣大投資人的權益。

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