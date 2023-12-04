恒指今早高開88點，高位升111點，低位跌213點，高低波幅325點。上升股份比例為20.88%，下跌為41.68%，無升跌為37.43%。

恒指收市跌184點或1.09%，報16646點，大市成交金額1063億元，較上日減少6.84%，是11月28日950.09億元成交後最少；國指跌58點或1.01%，報5703點。恒生科技指數收報3759點，跌1.86%。

藍籌股成交金額579.32億元，佔大市成交54.49%；科指成份股成交金額300.98億元，佔大市成交28.31%；國指成份股成交金額437.53億元，佔大市成交41.15%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.87億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.31%，至93.32億元，佔大市成交8.77%。牛熊證成交金額46.75億元，增加31.82%；窩輪成交金額46.57億元，減少0.69%。

藍籌28隻升，51隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.79%，收報12.6元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌23.79%，收報33.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）創52周高，見10.1元，收報9.88元，升3.02%；跌幅最大的是網易（9999）收報166.6元，跌5.23%。

恒指20天線(17462.55點)跌穿50天線(17485.39點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出6.95億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出14.41億元人民幣，較上日減少71.17%，連續第2日流出，累計流出64.38億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.27%，是11月29日後最大跌幅。低見16617.03點，是2022年11月10日15945.2點後最低。收市報16646.05點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。連跌2日，累計跌396.83點，對上一次連跌2日是11月27日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月27日。

科指曾跌最多2.23%，是11月29日後最大跌幅。低見3745.6點，是11月1日3711.6點後最低。收市報3759.72點，是11月1日後收市新低，當日報3752.37點。連跌5日，累計跌271.94點，對上一次連跌5日是9月12日。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是10月19日。

國指曾跌最多1.21%，低見5692.24點，是2022年11月11日5672.98點後最低。收市報5703.33點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。連跌2日，累計跌154.21點，對上一次連跌2日是11月27日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月27日。

午後消息股表現

匯豐斥資1800萬元資助30個社區項目。匯控（0005）收報59.7元，升0.84%。

長江基建（1038）舉行「環球一家同樂日」多國逾千員工及家屬參與。收報38.6元，升2.52%。

今早及隔晚消息股表現

藥明生物（2269）中途停牌 停牌前曾跌24%。停牌。藥明康德（2359）收報83.45元，跌8.8%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報3.03元，跌4.42%。藥明合聯（2268）收報28.7元，跌10.87%。

恒大（3333）清盤押後 因呈請人突改變立場。收報0.26元，升9.24%。

龍光（3380）附屬公司香港清盤呈請聆訊押後至1月8日。收報0.69元，跌1.43%。

金價創新高 升穿2100美元。黃金股上升，中國黃金國際（2099）收報33.8元，升4.81%。靈寶黃金（3330）收報1.41元，升8.46%。紫金礦業（2899）收報12.6元，升3.79%。招金礦業（1818）收報10.4元，升4.1%。價值黃金（3081）創52周高，見49.62元，收報49.06元，升1.36%。SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1515元，收報1496元，升1.29%。山東黃金（1787）收報15.7元，升1.55%。

蔚來（9866）最快今日公布第三季業績。創上市新低，見54.6元，收報55.35元，跌1.95%。

領展（0823）未來館舉辦「搭枱吧」活動，倡種族共融。收報38.6元，升0.26%。

中國生態旅遊（1371）1.62億抵押貸款違責，1.54億債券未付息。平上市低位0.23元，收報0.23元，跌2.54%。

聯通（0762）委任陳忠岳任董事長兼首席執行官。收報4.98元，跌0.4%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里網絡實施存續分立，杭州灝月接手三間上市公司股權。見52周低70.55元，收報70.8元，跌1.46%。

比亞迪（1211）11月新能源汽車銷量增三成，今年累計升六成。收報206.6元，升0.29%。

多牛科技（1961）：向不少於6名獨立承配人配發1690萬新股。收報1.48元，升3.5%。

中國金融租賃（2312）建議1股供1股集資2080萬元。收報0.177元，跌0.56%。

辰林教育（1593）料全年扭虧賺500萬人幣。停牌。

小鵬汽車（9868）11月交車量2萬輛升2.5倍。收報62.2元，跌2.43%。

ESR（1821）：已向中證監及上交所提交分拆物流資產申請材料。收報9.95元，跌0.1%。

吉利汽車（0175）11月銷量20萬部，按年升38%。見52周低8.13元，收報8.16元，跌0.73%。

青島港（6198）首三季吞吐量升12%，外貿帶動。收報4.02元，升2.29%。

小米（1810）發言人：人生從來不是爽文，雷軍「冰冷的40億」屬不實傳聞。收報15.22元，升0.4%。

工行（1398）：今年對公房地產貸款逾3000億，下一步持續提升對非國有房企支持。收報3.69元，無升跌。

蔚來（9866）11月交車1.6萬輛按年多13%。創上市新低，見54.6元，收報55.35元，跌1.95%。

Capital Group減持攜程（9961），套現5434萬美元。收報264元，跌1.93%。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資約68萬元。收報76.2元，升0.2%。

理想汽車（2015）交車11個月近33萬輛，提前達成全年目標。收報141.7元，跌3.34%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1515元，收報1496元，升1.29%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.74元，收報1.71元，升3.01%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1515元，收報1496元，升1.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8598.15元，收報8597.2元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092元，收報1091.5元，升0.04%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見17.31元，收報17.21元，升7.56%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見13.3元，收報13.21元，升6.96%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見16.83元，收報16.79元，升8.18%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1099.75元，收報1099.75元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見110.15元，收報110.15元，升0.64%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見45.24元，收報44.86元，升1.26%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.2元，收報78.98元，升0.38%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.29元，收報1元，升14.94%；新東方（9901）創52周高，見65.85元，收報64元，跌1.01%；華晨中國（1114）創52周高，見4.42元，收報4.4元，升2.33%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.197元，收報0.197元，升1.03%；價值黃金（3081）創52周高，見49.62元，收報49.06元，升1.36%；聯想（0992）創52周高，見10.1元，收報9.88元，升3.02%；萬洲（0288）創52周高，見5.1元，收報5.02元，升1.21%；卡姆丹克（0712）創52周高，見0.214元，收報0.165元，升47.32%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.1元，收報9.88元，升3.02%；萬洲（0288）創52周高，見5.1元，收報5.02元，升1.21%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.42元，收報1.42元，跌11.8%；保利物業（6049）低見28元，收報28.15元，跌4.09%；中駿商管（0606）低見0.6元，收報0.63元，跌16%；建業新生活（9983）低見1.43元，收報1.45元，跌3.97%；遠洋服務（6677）低見0.72元，收報0.72元，跌7.69%；SOHO中國（0410）低見0.76元，收報0.77元，跌1.28%；金茂（0817）低見0.79元，收報0.79元，跌7.06%；中教控股（0839）低見4.36元，收報4.54元，跌4.82%；宇華教育（6169）低見0.54元，收報0.55元，跌6.78%；中國科培（1890）低見1.3元，收報1.34元，跌6.94%。

141隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見6.03元，收報6.14元，跌1.92%；綠城服務（2869）低見2.89元，收報2.9元，跌3.33%；華潤萬象（1209）低見27元，收報28.15元，跌1.23%；越秀服務（6626）低見2.49元，收報2.49元，跌3.11%；安踏（2020）低見75.1元，收報75.9元，跌3.8%；李寧（2331）低見20.6元，收報20.7元，跌4.83%；特步（1368）低見4.27元，收報4.31元，跌3.58%；中國動向（3818）低見0.25元，收報0.255元，跌1.92%；寶龍地產（1238）低見0.67元，收報0.67元，跌5.63%；粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.61元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，樂享集團（6988）收報0.265元，升57.74%；百德國際（2668）收報0.073元，升52.08%；卡姆丹克（0712）創52周高，見0.214元，收報0.165元，升47.32%；濠亮環球（8118）收報0.3元，升30.43%；龍昇集團控股（6829）收報0.119元，升29.35%；安領國際（1410）收報0.5元，升21.95%；龍皇集團（8493）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升20.88%；綠色經濟（1315）收報0.157元，升20.77%；飛道旅遊科技（8069）收報0.076元，升20.63%。

下跌異動股，包括，金泰能源控股（2728）創上市新低，見0.016元，收報0.016元，跌36%；大灣區聚變力量（1189）收報0.044元，跌32.31%；富陽（0352）收報0.146元，跌32.09%；東銀國際控股（0668）收報0.205元，跌31.67%；正味集團（2147）平上市低位0.43元，收報0.43元，跌28.33%；Keep（3650）創上市新低，見19元，收報20.9元，跌27.56%；萬華媒體（0426）收報0.066元，跌25.84%；藥明生物（2269）停牌；ＫＦＭ金德（3816）收報0.3元，跌23.08%。

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