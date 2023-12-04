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保監局：9月蘇拉和黑雨相關索償達19億元 86%為財產損壞

今年9月初颱風蘇拉襲港，隨後發生五百年一遇的黑色暴雨，保監局表示，跟據保險業界數據，兩宗事件索償總額達19億元，其中黑色暴雨涉及15.4億元，3.61億元涉及蘇拉。

綜合兩宗天災，保險賠償以財產損壞為主，索償額達16.38億元，業務中斷賠償則有182.1萬元，兩者索償宗數合共6722宗；另外汽車索償額涉及1.76億元，旅遊和僱員補償分別及2566萬元和1123萬元，三者索償宗數合共8196宗。

保監局一般業務部主管（署理）李明模表示，氣候變化為人類帶來迫切而普遍的威脅。極端天氣事件發生的頻率和嚴重程度正急劇上升，不應低估這些事件對經濟和社區造成的破壞性影響。他指保險可在氣候危機中肩負重要角色，作為企業和個人的安全網以提供緊急支援和減低損失。釋放保險的社會價值將可支持善後工作，提升社區韌性。

保聯轄下一般保險總會主席尹玄慧表示，數字顯示擁有足夠保險保障，對於個人及社會都同樣重要。要填補現時的保障缺口及減低潛在損失，市民大眾應積極主動善用保險來管理風險，並定期檢視自己的保障水平。保聯一直致力向市民宣揚保險在保障財物財產、維持社會穩定方面的重要社會功能，並將繼續與保監局緊密協作，加強公眾教育。

保聯補充，早前坊間流傳颱風或黑雨期間的士保險失效，該會早前已再三公開澄清相關傳言並非事實，士在颱風及黑雨期間仍受保。據保聯統計，截至11月兩項天災與的士相關索償宗數不少於21宗，涉及540萬元，保聯指的士只有21宗賠償是與的士購買全保比率偏低有關，據保監局數據，全港1.8萬部的士，只有22%有購全保，保聯呼籲的士業界，日後如希望獲得全面保障，當考慮購買汽車全保。

 

 

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