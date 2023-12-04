花旗發表報告指，11月份賭收水平160.43億元（澳門元、下同），與預期一致。其估計12月份賭收水平有機會升至175億元，相當於疫情前2019年同月的77%水平，日均賭收亦增至5,65億元，較11月份時日均5.35億元為多。若然12月份賭收實現到預期水平，澳門今年全年的賭收便會增至1820億元。
依照澳門政府過往的說法，假如在新的博彩牌照下，期內每年賭收一旦超過1800億元水平，將觸發額外投資機制，在非博彩元素加碼投資兩成。反而較早前澳門特首賀一誠在11月中時表明，今年賭收不太可能達到1800億元。投資市場正對此進一步留意。雖然賭收自疫情持續增長，但是六大博企除美高梅中國（2282）在過去一年仍有升幅，其餘皆持續受壓。
另中信里昂較早前發表報告指，就算今年澳門賭收回復增長，但是受到人民幣轉弱，及內地宏觀經濟影響，展望今年業界面對競爭及高息，因此他們會調低濠賭股的目標企業價值相對EBITDA倍數，並給予澳門博彩（0880）沽售評級，給予其餘賭股「買入」評級。其料六大賭股均面對修復資產負債表的問題。
六大賭股今天表現各異，當中金沙中國（1928）升幅最多，升2.29%；銀河娛樂（0027）則跌0.37%，跌幅最大。
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