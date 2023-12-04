花旗發表報告指，11月份賭收水平160.43億元（澳門元、下同），與預期一致。其估計12月份賭收水平有機會升至175億元，相當於疫情前2019年同月的77%水平，日均賭收亦增至5,65億元，較11月份時日均5.35億元為多。若然12月份賭收實現到預期水平，澳門今年全年的賭收便會增至1820億元。