泰加保險自2022年1月5日起已暫停買賣。該公司未能於今年7月4日或之前履行港交所訂下的復牌指引而復牌。於7月14日，上市委員會決定取消該公司股份的上市地位。

今年7月26日，該公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。於11月23日，上市覆核委員會維持取消該公司上市地位的決定。

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