結合社交手機商貿解決方案及多渠道商貿平台掌舖Boutir，宣布伙拍零在金融香港Zero Finance旗下X Wallet App的新支付功能「X Pay先買後付」推出優惠，資助網店在消費旺季做更多生意。由即日起至明年1月31日，無論是掌舖的合資格Boutir新舊商戶均可獲5000元回贈，回贈全數轉贈消費者成為X Pay購物折扣，商戶行銷開支變相由掌舖及X Pay「找數」，讓商戶搶攻今年聖誕及新年購物旺季商機。
掌舖和X Pay是次合作，合資格的掌舖 Boutir商戶可獲高達5000元回贈作為商舖的購物折扣，顧客於網店購物時只需透過X Wallet App內的「X Pay」付款，可享有多項立減優惠。「X Pay 先買後付」為消費者提供自動免息分3期付款選擇，更可靈活用3張信用卡完成同一筆交易。 「先買後付」模式深受18至35 歲的年輕客戶市場歡迎，根據美國TRC的一項網上消費者的市場調查，顯示提供「先買後付」支付方式，能提高25%平均訂單金額，提高轉化率達3倍，有效增加網店經營額。
至於適用於X Pay全新用戶在參與活動的Boutir商戶消費時，會有全單5折優惠，不設最低消費，折扣上限為100元；或單一消費交易滿500元便有85折優惠，折扣上限為150元；適用於X Pay現有用戶在參與活動的Boutir 商戶消費，則在輸入「XPAYBOUTIR」時，消費滿100即可減15元。
資料顯示，X Wallet為添利工業（0093）旗下金融借貸業務投資。
其他報道