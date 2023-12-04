聯交所指，於2018年6月至2019年3月期間，香港資源附屬公司向貸款人借出共7440萬元。而於2019年初貸款的部分利息還款逾期，而當時核數師就有關貸款提出疑慮，指出該公司在放貸業務方面內部監控不足，亦未有就借款人的還款能力進行足夠的盡職審查，核數師不同意該公司的預期信貸虧損評估。

公告稱，核數師提出其貸款問題後，惟香港資源於2019年3月刊發的中期報告中，對核數師的關注隻字不提，並無為預期信貸虧損作出撥備；待於當時財政年結時，其核數師繼續就有關貸款提出疑慮，質疑有關貸款的商業理據，以及提出該筆貸款逾期後未有作出跟進行動。

最後，所有借款人均拖欠該筆貸款，香港資源錄得8600萬元減值虧損；聯交所表示，審核委員會明顯未有發揮作用，未有就逾期款作出有意義的查詢，董事亦未就放貸業務的內部監控履行應盡職責。該公司缺乏足夠制衡機制以限制個別董事在授出貸款方面的權力，也沒有進行充分的盡職審查和信貸風險評估。

聯交所表示，徐志剛及趙建國繼續留任董事，將會損害投資者的權益；另外，被聯交所譴責董事包括獨立非執行董事范仁達及陸海林，前執行董事戴薇、林國興及吳曉林，以及前獨立非執行董事徐小平。