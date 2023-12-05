道瓊斯工業平均指數收跌41點，跌幅0.12%，報36204點。標普500指數收跌24點，跌幅0.55%，報4569點。納斯達克綜合指數收跌119點，或0.84%，報14185點。

Salesforce跌3.59%，報250.66美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累61點，而家得寶升1.38%，報324.02元，貢獻道指28點。

科技股方面，蘋果收市報189.43元，跌0.94%，谷歌母公司Alphabet收市報129.27元，跌1.96%，亞馬遜收市報144.84元，跌1.48%，Facebook收市報320.02元，跌1.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.1%，報465點。德國DAX指數收漲0.05%，報16404點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7332點；英國富時100指數收跌0.22%，報7512點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.1%，報6264點。

美國2年期債息曾升最多2.82%，是7月14日後最大升幅，當日升幅為3.06%。高見4.6664厘，是12月1日4.7083厘後最高。收市報4.6353厘，是11月30日後收市新高，當日報4.6802厘。

美國10年期債息曾升最多2.42%，是11月30日後最大升幅，當日升幅為2.63%。高見4.2972厘，是12月1日4.3475厘後最高。收市報4.2529厘，是11月30日後收市新高，當日報4.3264厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至38.649基點，是11月30日39.987基點後最闊。收市報38.441基點，是11月29日後收市最闊，當日報39.234基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至109.246基點，是12月1日105.27基點後最窄。收市報113.672基點，是11月30日後收市最窄，當日報107.429基點。

道指曾跌最多0.6%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.74%。低見36029.69點，是12月1日35914.45點後最低。收市報36204.44點，是11月30日後收市新低，當日報35950.89點。

標指曾跌最多1.04%，是10月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.41%。低見4546.72點，是11月30日4537.24點後最低。收市報4569.78點，是11月30日後收市新低，當日報4567.8點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月20日。

納指曾跌最多1.72%，是10月26日後最大跌幅，當日跌幅為2.16%。低見14058.52點，是11月16日14033.79點後最低。收市報14185.49點，是11月17日後收市新低，當日報14125.48點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月27日。

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