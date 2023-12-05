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港股ADR跌12點 夜期高水47點 3新股上市

美股向下，港股ADR跌12點或0.08%，報16633點，即月恒指夜期跌49點，報16693點，夜期高水47點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.39%，折合報318.02元；阿里巴巴（9988）升0.77%，折合報71.35元；美團（3690）跌0.14%，折合報86.32元；匯控（0005）升0.41%，折合報59.95元；建行（0939）跌0.42%，折合報4.45元。

道期現跌0.132%；標期現跌0.15%；納期現跌0.14%。日本東證指數現升0.05%；韓國KOSPI指數現跌0.56%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.97%。

VIX指數隔晚升3.56%或0.45點，報13.08點。

紐油現升0.28%或0.2美元，報73.25美元；布油現跌1.07%或0.84美元，報78.03美元；金價現升0.5%或10.17美元，報2039.59美元；LME 銅期貨隔晚跌1.94%或167.5美元，報8443美元。美國10年期債息現跌0.13%或0.0057厘，報4.2472厘。

今日焦點股份可留意：

雲白國際（0030）最快今日公布業績。

升輝清潔（2521）上市，定價0.32元。

國鴻氫能（9663），上市，定價19.66元。

K Cash集團（2483）上市，定價1.8元。

魏橋紡織（2698）獲私有化，每股H股3.5元較收市溢價逾一倍。

華南城（1668）延派末期息一年，尋票面值16.45億美元票據持有人豁免條款。

聯交所譴責香港資源（2882）8名董事或前董事，指信貸評估時未履職。

國泰（0293）斥97.5億回購政府半數優先股。

楊元慶減持聯想（0992），套現6.9億。

鄺肖卿增持新地（0016）

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