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恒指低開39點 科指跌0.4% 藥明生物跌4% 名創優品跌10% 3新股潛水

恒指今早低開39點或0.24%，報16606點，大市成交金額29億元；國指今早低開2點或0.06%，報5700點。恒生科技指數開市報3744點，跌0.42%。上升股份比例為6.71%，下跌為4.91%，無升跌為88.36%。

藍籌21隻升，36隻下跌，25隻無升跌。潤地（1109）升2%，報28.05元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.98%，報31.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，13隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報57.1元，升3.16%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.48元，跌4.05%。

恒指、科指低於主要平均線。

雲白國際（0030）最快今日公布業績。停牌。

升輝清潔（2521）上市，定價0.32元。開市報0.3元，跌6.25%。

國鴻氫能（9663），上市，定價19.66元。開市報16.5元，跌16.07%。

K Cash集團（2483）上市，定價1.8元。開市報1.61元，跌10.56%。

魏橋紡織（2698）獲私有化，每股H股3.5元較收市溢價逾一倍。創52周高，見3.25元，開市報3.25元，升90.06%。

華南城（1668）延派末期息一年，尋票面值16.45億美元票據持有人豁免條款。無成交，報0.325元。

聯交所譴責香港資源（2882）8名董事或前董事，指信貸評估時未履職。無成交，報0.65元。

國泰（0293）斥97.5億回購政府半數優先股。開市報7.85元，升0.26%。

楊元慶減持聯想（0992），套現6.9億。開市報9.48元，跌4.05%。

鄺肖卿增持新地（0016）。開市報76.2元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，天立教育（1773）創52周高，見3.46元，開市報3.46元，升4.85%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，開市報0.47元，無升跌；天立國際控股（1773）創52周高，見3.46元，開市報3.46元，升4.85%；香港潮商集團（2322）創52周高，見1.02元，開市報1.02元，無升跌；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.72元，開市報0.72元，升2.86%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.25元，開市報3.25元，升90.06%；安碩印度（2836）創52周高，見36.8元，開市報36.8元，升0.16%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括佳兆業美好（2168）低見1.4元，開市報1.4元，跌1.41%。

創52周低，其中包括，中國動向（3818）低見0.25元，開市報0.25元，跌1.96%；中國平安（2318）低見35.05元，開市報35.05元，跌0.71%；平保（2318）低見35.05元，開市報35.05元，跌0.71%；蒙牛（2319）低見22.55元，開市報22.55元，跌1.31%；港交所（0388）低見265元，開市報265元，跌1.27%；藥明生物（2269）低見31.5元，開市報31.5元，跌4.98%；信義光能（0968）低見4.32元，開市報4.32元，跌1.14%。

異動股

上升異動股，包括，魏橋紡織（2698）創52周高，見3.25元，開市報3.25元，升90.06%；綠竹生物－Ｂ（2480）開市報36.9元，升14.95%；中國城市基礎設施（2349）開市報0.075元，升13.64%；惠理集團（0806）開市報2.5元，升10.13%；生活概念（8056）開市報0.033元，升10%；創夢天地（1119）開市報2.62元，升9.62%；悅達國際控股（0629）開市報0.141元，升8.46%；日贏控股（1741）開市報0.9元，升8.43%；知乎－Ｗ（2390）開市報13.3元，升7.43%；盈滙企業控股（2195）開市報0.193元，升7.22%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.043元，升4.88%。

下跌異動股，包括，國鴻氫能（9663），開市報16.5元，跌16.07%；名創優品（9896）開市報41.3元，跌10.8%；K Cash集團（2483）開市報1.61元，跌10.56%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報2.22元，跌7.5%；升輝清潔（2521），開市報0.3元，跌6.25%；亞倫國際（0684）開市報1.06元，跌5.36%；藥明生物（2269）見52周低31.5元，開市報31.5元，跌4.98%；聯想（0992）開市報9.48元，跌4.05%。

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