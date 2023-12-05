恒指今早低開39點或0.24%，報16606點，大市成交金額29億元；國指今早低開2點或0.06%，報5700點。恒生科技指數開市報3744點，跌0.42%。上升股份比例為6.71%，下跌為4.91%，無升跌為88.36%。