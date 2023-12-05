報告指，隨著穩健增長政策持續顯效，11月中國服務業擴張速度加快，景氣度回升。不過，財新數字與國統局早前公布不同，後者服務業PMI回落0.8個百分點至49.3為年內首次落入收縮區間；綜合PMI下降0.3個百分點至50.4。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業和服務業景氣度同步擴張，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產紮實推進，市場預期亦有所改善。不過，受各種不利因素影響，內部和外部需求仍有不足，就業壓力仍偏大，經濟回升基礎仍需進一步鞏固。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章。考慮到三季經濟增長略超預期以及四季低基數效應，全年經濟增長目標完成在望，著眼長遠、夯實經濟長期增長基礎的政策措施應加強力度，持續培育市場主體長久信心。

分項數據顯示，服務業供需擴張速度小幅加快，但整體仍偏弱。11月服務業經營指數、新訂單指數均小幅回升至近三個月來最高，不過仍低於長期平均值。受訪企業反映，市況基本面改善，新訂單增加，但客戶數量不足，限制整體增長。同時，外需維持擴張，11月服務業新出口訂單指數在擴張區間小幅回落。

儘管服務業供需同步擴張，就業情勢出現惡化。11月服務業就業指數跌至臨界點以下，為2023年2月以來首次。調查顯示，當月部分企業為支持新業務增長而增加人手，但也有不少企業實施結構重組，導致用工收縮。人手不足，疊加新訂單增加，11月服務業積壓業務量仍在上升，但幅度低於上月。

用工、原料等價格漲幅放緩，疊加需求不旺，11月服務業投入物價指數在擴張區間下行，連續兩個月創2022年7月來新低。隨著成本壓力減輕，服務業業銷售價格漲幅也放緩。

服務業市場信心略有增強，部分企業預期經濟環境改善和客戶數量增加，11月服務業經營預期指數從上月的2020年4月以來低點小幅上揚，但仍低於長期均值。

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