moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財新11月服務業PMI升至51.5 勝預期 創3個月高

財新公布，內地11月服務業經營活動指數(PMI)由上月的50.4升至51.5，好過預期的50.5，同時亦是8月後高，當月報51.8。綜合產出指數亦由上月的50，升至51.6，同樣為8月後高，當月報51.7。

報告指，隨著穩健增長政策持續顯效，11月中國服務業擴張速度加快，景氣度回升。不過，財新數字與國統局早前公布不同，後者服務業PMI回落0.8個百分點至49.3為年內首次落入收縮區間；綜合PMI下降0.3個百分點至50.4。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業和服務業景氣度同步擴張，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產紮實推進，市場預期亦有所改善。不過，受各種不利因素影響，內部和外部需求仍有不足，就業壓力仍偏大，經濟回升基礎仍需進一步鞏固。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章。考慮到三季經濟增長略超預期以及四季低基數效應，全年經濟增長目標完成在望，著眼長遠、夯實經濟長期增長基礎的政策措施應加強力度，持續培育市場主體長久信心。

分項數據顯示，服務業供需擴張速度小幅加快，但整體仍偏弱。11月服務業經營指數、新訂單指數均小幅回升至近三個月來最高，不過仍低於長期平均值。受訪企業反映，市況基本面改善，新訂單增加，但客戶數量不足，限制整體增長。同時，外需維持擴張，11月服務業新出口訂單指數在擴張區間小幅回落。

儘管服務業供需同步擴張，就業情勢出現惡化。11月服務業就業指數跌至臨界點以下，為2023年2月以來首次。調查顯示，當月部分企業為支持新業務增長而增加人手，但也有不少企業實施結構重組，導致用工收縮。人手不足，疊加新訂單增加，11月服務業積壓業務量仍在上升，但幅度低於上月。

用工、原料等價格漲幅放緩，疊加需求不旺，11月服務業投入物價指數在擴張區間下行，連續兩個月創2022年7月來新低。隨著成本壓力減輕，服務業業銷售價格漲幅也放緩。

服務業市場信心略有增強，部分企業預期經濟環境改善和客戶數量增加，11月服務業經營預期指數從上月的2020年4月以來低點小幅上揚，但仍低於長期均值。

 

其他報道

港鐵CEO減辣後買擎天 慳辣稅144萬 1920萬入市中低層3房 低兩年前同類高峰逾一成

恒指低開39點 科指跌0.4% 藥明生物跌4% 名創優品跌10% 3新股潛水

新世界：接納回購本金總額6.1億美元七隻美元債券

洛鉬7億美元售澳洲Northparkes Mines銅金礦

港股ADR跌12點 夜期高水47點 3新股上市

美息上升 美股向下 道指跌41點

北水增持國美 減持鼎豐