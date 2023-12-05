報告顯示，企業新增的訂單和產量同時跌幅放緩，而投入品的採購量也大致如此，為就業和採購庫存恢復增長提供了支持，並大幅減退業者的悲觀情緒。不過，公司為保銷情，即使成本上升，但對調升售價卻顯得克制，反映企業的盈利受壓。

企業11月新增的訂單量連續5個月減少，但跌幅已經收窄，整體不大。單從來自內地的新增業務來看，其緊縮速度也同樣減慢，但外銷出口卻由升轉跌。月內訂單減少的受訪業者表示，不論本土或海外市場，都受經濟疲軟影響，對商品和服務的需求下降。

隨着新增訂單跌幅放緩，經營活動的緊縮速度也減慢至4個月最低，整體非常輕微。綜觀不同行業數據，當中以批發及零售業的減產幅度較小，因此整體跌勢緩和。

為持續經營，香港特區私營企業於11月擴充人手，就業增長雖只算溫和，但已是5月以來最高。

在人力產能增加的協助下，企業清理積壓的進度比上月更佳。自今年以來，11月積壓工作指數才第四次錄得跌幅。

企業於11月縮減了投入品的採購量，跌幅較上月溫和，也是目前連續三月的緊縮期內最低，其跌勢與新訂單和產出的情況一致。此外，企業顧及目前和未來營運，於是增加儲備，提高庫存水平。

展望未來12個月的產出前景，業者依然悲觀，但較10月明顯改善，多家受訪公司預期經濟好轉，對銷售增長予以厚望。

供應商11月連續兩月縮短供貨時間，反映供應鏈壓力因企業的新業務持續減少而有所紓緩。不過，投入成本卻持續攀升，整體漲幅已連續兩月升溫，並且高於長期平均值，顯示成本通脹居高不下；追源究始，則業者主要歸因於員工成本飈漲，有關升幅創8月以來最高。此外，原材料和運輸成本上升，也推高了採購價格，但升幅已回落至目前38個月通脹期內次低。

有見於市場需求疲弱，香港特區私營企業選擇以較慢的速度分攤成本負擔。綜觀而言，11月產出售價的升幅已連續4個月回落，並低於過去12個月的平均值。

標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，「香港特區私營經濟擺脫了連續4個月的跌勢，11月營商環境轉趨穩定。新訂單和經營活動的跌幅放緩至輕微，兩者指數改善為PMI重拾升軌提供了支持，而企業重新擴充人手、增持庫存，悲觀情緒也大幅減退，這些正面訊號都在最新PMI調查中呈現。不過，香港特區私營企業的利潤空間受到擠壓。即便整體投入成本的通脹升溫，但在轉嫁成本負擔上卻出現制肘，企業在加薪挽人才、低價保客源的夾縫中，似乎進退維谷」。

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