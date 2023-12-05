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港元拆息全線向下 隔夜息見個半月低 一年息近3個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌5.6點子至5.47583%，是11月24日後最低，當日報5.37941%。

港元現報7.8149元升值10點子，曾貶值最多10點子，報7.8169元，亦曾升值最多18點子，報7.8141元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.74點子至3.70274%，是10月19日後最低；1星期HIBOR跌11.04點子至4.48464%，是10月19日後最低；2星期HIBOR跌3.8點子至4.68905%，是11月8日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.13點子至5.46399%，是11月20日後最低；6個月期HIBOR跌3.78點子至5.41548%，是11月16日後最低；12個月期HIBOR跌4.63點子至5.38762%，是9月14日後最低。

美元指數現報103.652貶值0.06點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46035%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0721%，終止單日收窄，利差是2023年11月29日後最闊，當日差距為0.2022%。

對上一次終止單日收窄，是2023年11月17日，當日利差報-0.412%。

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