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恒指半日跌292點 見逾一年低 藥明生物再跌11% 名創優品跌19%

市場憂慮對聯儲局的降息押注過度，亞太股市跟隨美股向下，MSCI亞太指數連跌三日並觸及逾兩周來盤中低點。財新11月內地服務業經營活動指數好過預期，香港PMI亦重上50，但亦無阻跌勢，恒指曾低見16332.84點，是2022年11月10日15945.2點後最低。藥明生物（2269）半日再跌11%、名創優品（9896）急挫最多26%，上市以來最大跌幅，低位34.1元，逾4個月新低，收市跌19%。

恒指今早低開39點，高位跌39點，低位跌313點，高低波幅274點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為14.13%，下跌為38.3%，無升跌為47.55%。

恒指半日跌292點或1.76%，報16353點，大市成交金額591億元；國指跌82點或1.44%，報5621點。恒生科技指數收報3683點，跌2.02%。

藍籌股成交金額297.77億元，佔大市成交50.38%；科指成份股成交金額132.15億元，佔大市成交22.36%；國指成份股成交金額201.64億元，佔大市成交34.11%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.81%，至84.16億元，佔大市成交14.22%。牛熊證成交金額46.69億元，減少0.11%；窩輪成交金額37.46億元，減少19.55%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。比亞迪（1211）、中海油（0883）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，71隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升1.65%，收報210元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌11.01%，收報29.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報57.6元，升4.07%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.23元，跌6.58%。

恒指、科指跌穿主要平均線。

北水南下合計淨流入0.96億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出47.02億元人民幣，較上日增加226.31%，連續第3日流出，累計流出111.4億元。

雲白國際（0030）最快今日公布業績。停牌。

升輝清潔（2521）上市，定價0.32元。收報0.35元，升9.38%。

國鴻氫能（9663），上市，定價19.66元。收報15.94元，跌18.92%。

K Cash集團（2483）上市，定價1.8元。收報1.8元，無升跌。

魏橋紡織（2698）獲私有化，每股H股3.5元較收市溢價逾一倍。創52周高，見3.29元，收報3.24元，升89.47%。

華南城（1668）延派末期息一年，尋票面值16.45億美元票據持有人豁免條款。創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌7.69%。

聯交所譴責香港資源（2882）8名董事或前董事，指信貸評估時未履職。收報0.65元，無升跌。

國泰（0293）斥97.5億回購政府半數優先股。收報7.86元，升0.38%。

楊元慶減持聯想（0992），套現6.9億。收報9.23元，跌6.58%。

鄺肖卿增持新地（0016）。見52周低75.4元，收報75.5元，跌0.92%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.51元，收報1.5元，升7.14%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092.3元，收報1091.55元，升0%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見17.33元，收報17.31元，升0.58%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見16.91元，收報16.91元，升0.71%；天立教育（1773）創52周高，見3.49元，收報3.19元，跌3.33%；華晨中國（1114）創52周高，見4.42元，收報4.25元，跌3.41%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.21元，收報0.2元，升1.52%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.325元，收報0.305元，跌1.61%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.5元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，收報0.465元，跌1.06%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見4.42元，收報4.25元，跌3.41%；天立國際控股（1773）創52周高，見3.49元，收報3.19元，跌3.33%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.32元，收報6.32元，無升跌；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.28元，收報1.2元，跌4%。

破底股方面

53隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.36元，收報1.42元，無升跌；保利物業（6049）低見27.6元，收報27.9元，跌0.89%；中駿商管（0606）低見0.54元，收報0.54元，跌14.29%；朗詩綠色生活（1965）低見0.27元，收報0.3元，跌11.76%；建業新生活（9983）低見1.41元，收報1.44元，跌0.69%；遠洋服務（6677）低見0.71元，收報0.71元，跌1.39%；寶龍地產（1238）低見0.62元，收報0.64元，跌4.48%；招商局置地（0978）低見0.295元，收報0.3元，跌1.64%；SOHO中國（0410）低見0.75元，收報0.76元，跌1.3%；金茂（0817）低見0.76元，收報0.77元，跌2.53%。

138隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.42元，收報2.42元，跌2.02%；新城悅（1755）低見3.45元，收報3.48元，跌1.42%；中海物業（2669）低見5.96元，收報6.02元，跌1.95%；綠城服務（2869）低見2.79元，收報2.79元，跌3.79%；越秀服務（6626）低見2.45元，收報2.48元，跌0.4%；安踏（2020）低見72.7元，收報75.6元，跌0.4%；李寧（2331）低見20.2元，收報20.9元，升0.97%；特步（1368）低見4.16元，收報4.29元，跌0.46%；中國動向（3818）低見0.245元，收報0.246元，跌3.53%；越秀地產（0123）低見6.66元，收報6.68元，跌2.34%。

異動股

上升異動股，包括，魏橋紡織（2698）創52周高，見3.29元，收報3.24元，升89.47%；晉安實業（2292）創52周高，見1.34元，收報1.34元，升61.45%；久融控股（2358）收報0.035元，升59.09%；大地國際集團（8130）收報0.032元，升39.13%；普天通信集團（1720）收報0.072元，升26.32%；建溢集團（0638）收報0.4元，升23.08%；龍皇集團（8493）創52周高，見0.31元，收報0.27元，升22.73%；王朝酒業（0828）收報0.29元，升21.34%；精優藥業（0858）收報0.04元，升21.21%；創輝珠寶（8537）收報0.035元，升20.69%；官醞控股（8513）收報0.068元，升19.3%。

下跌異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）收報3.13元，跌27.55%；中國環境資源（1130）收報0.058元，跌25.64%；名創優品（9896）收報37.2元，跌19.65%；國鴻氫能（9663）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報15.94元，跌18.92%；萬華媒體（0426）收報0.055元，跌16.67%；環龍控股（2260）收報1.67元，跌16.08%；中生北控生物科技（8247）收報0.84元，跌16%；宏海控股集團（8020）收報0.034元，跌15%。

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