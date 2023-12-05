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大家樂：首席執行官羅德承明年退任 家族管理變專業可持續管理模式

大家樂（0341）公布，羅德承將於明年4月1日退任首席執行官，由現行政總裁（香港）梁可婷接任。大家樂主席羅開光表示，部署整個傳承計劃已經超過10年，此舉標誌著集團的企業傳承計劃取得重要進展，將家族直接管理轉變為專業可持續的管理模式。

據公告，今年62歲的羅德承將繼續擔任公司執行董事以及公司授權代表。自2024年4月1日起，羅德承將將收取固定年薪96萬元，其可享有年度董事袍金5萬元維持不變。

羅德承為大家樂創辦人之一羅開睦的兒子，其堂叔為大家樂主席羅開光，他於1996年加入集團，自1998起擔任執行董事及自2016年4月起擔任首席執行官。公司指，羅德承已確認與董事局概無分歧，亦無其他事項須敦請公司股東垂注。

大家樂主席羅開光表示，部署整個傳承計劃已經超過10年，旨在為未來業務發展確立最佳的管理模式，逐步將家族直接管理轉變為專業可持續的管理模式，以應對快速轉變的市場，促進集團的持續發展和增長。按照這個管理模式，家族成員在董事會繼續擔任決策者的角色，而公司的日常營運則交由專業管理團隊負責。透過雙方的緊密合作，不僅是對股東最好的安排，也是為了實現公司的長期成功。

至於梁可婷，今年52歲，於2019年2月加入大家樂，目前為行政總裁（香港），負責領導集團香港區整體業務及不同職能的管理和拓展。

梁可婷於明年4月1日起擔任首席執行官後的薪酬包括基本年薪668.4萬元，及根據集團經營業績釐定之績效花紅及利潤分享花紅。梁可婷亦將獲得認購50萬股公司普通股的股份期權。

大家樂中午收報9.66，跌1.9%，半日成交223萬元。

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