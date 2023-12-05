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匯豐私銀料美國明年第三季減息 下周議息會議按兵不動

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預料美國於明年第三、四季或會減息分別每季減息25點子，維持4.75至5厘；她更估計於2025年的首三季，或會每季減25個點子，美息將於4至4.25厘區間。

范卓雲表示，美國消費物價指數（CPI）及核心通脹已經進入放緩階段，美聯儲息口政策於9月及10月均按兵不動，她認為西方主要央行貨幣緊縮周期結束，預計美聯儲於下星期的議息會議將維持現息，直至明年第三季。

范卓雲續指，經過今年9月及10月債市大幅調整後，衝擊債市的三大不利因素暫已退散，包括通脹憂慮、擔心央行於貨幣政策維持緊縮，以及美國大幅增加其國債供應量，加上預期明年第三季減息，將會利好債券市場。范卓雲稱，債券為匯豐環球私人銀行最為看好的資產類別，建議投資者配置於美國國債、環球投資級別企業債券。

范卓雲表示，為配合預測美國經濟將會軟著陸，以及美國明年於息口政策的轉向，她建議投資者延長債券存續期，如將美國國債存續期延長到7至10年，而環球投資級別企業債券則偏好於5至7年的存續期；另外，范卓雲認為未來減息將有助環球企業盈利穩步復蘇，她預期美國股市的每股盈利，將由今年的單位數增長，升至明年的12%增長，建議投資者擴大美股投資，她看好生成式人工智能、新能源運輸、工業，以及醫療版塊。

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