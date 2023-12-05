范卓雲表示，美國消費物價指數（CPI）及核心通脹已經進入放緩階段，美聯儲息口政策於9月及10月均按兵不動，她認為西方主要央行貨幣緊縮周期結束，預計美聯儲於下星期的議息會議將維持現息，直至明年第三季。

范卓雲續指，經過今年9月及10月債市大幅調整後，衝擊債市的三大不利因素暫已退散，包括通脹憂慮、擔心央行於貨幣政策維持緊縮，以及美國大幅增加其國債供應量，加上預期明年第三季減息，將會利好債券市場。范卓雲稱，債券為匯豐環球私人銀行最為看好的資產類別，建議投資者配置於美國國債、環球投資級別企業債券。

范卓雲表示，為配合預測美國經濟將會軟著陸，以及美國明年於息口政策的轉向，她建議投資者延長債券存續期，如將美國國債存續期延長到7至10年，而環球投資級別企業債券則偏好於5至7年的存續期；另外，范卓雲認為未來減息將有助環球企業盈利穩步復蘇，她預期美國股市的每股盈利，將由今年的單位數增長，升至明年的12%增長，建議投資者擴大美股投資，她看好生成式人工智能、新能源運輸、工業，以及醫療版塊。

其他報道

智安投伙兩資管公司 客戶可投博楓及橡樹資本另類投資產品

有片︱譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 出發前拍片展示完美身形

at.home於HomeSquare設精靈聖誕小鎮限定店 獨家傢俬折上折優惠

半日沽空金額增15% 盈富沽空增77%

恒指半日跌292點 見逾一年低 藥明生物再跌11% 名創優品跌19%

大家樂：首席執行官羅德承明年退任 家族管理變專業可持續管理模式

滬深三大指數半日向下 滬指危站3000點大關