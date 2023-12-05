IP（知識產權）管理公司羚邦（2230）早前公布2023/24財年中期業績，收入按年增16%至2.48億元，純利增12%至3619.8萬元，每股溢利1.9仙，派中期息0.89仙，較去年同期增27%。集團主席、執行董事兼行政總裁趙小燕於今早績後記者會中表示，是次業績達到集團五年企業戰略目標，未來將繼續集中主業務的增長，包括透過動漫視頻平台 Ani-One及馬來西亞、印尼和印度的新頻道擴展業務網絡。
截至9月底止，集團可用媒體內容版權數目由656部增至667部，包括《咒術迴戰第二季》、《我推的孩子》、《能幹貓今天也憂鬱》等。至於可用品牌數目，由260個增至316個。趙小燕指，集團會與Amazon Prime Video、嗶哩嗶哩（9626）、愛奇藝、Netflix 和Crunchyroll的平台繼續合作，以擴大內容發行網絡。
期內，集團投資一筆2026年到期的6厘可換股債券，總值100萬新加坡元。集團執行董事、財務總監兼公司秘書馬正鋒表示，該公司主要負責演唱會及音樂相關活動，並形容該筆債券為「進可攻退可守」，即使對方三年內未能上市，仍可收有6厘息率的利息。
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