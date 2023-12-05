普徠仕（T. Rowe Price）投資專家認為，市場正在轉向高通脹、高利率及低增長的新格局，而這些重大轉變將為適應新常態的投資者帶來機會。對於新的投資格局，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示：「鑑於聯儲局正在考慮下一步行動，全球市場持續充斥有關通脹和經濟衰退風險的不確定因素，市場正處於『觀望』狀態。現在並非挺身投資，大膽押注資產配置的時機。」
Poullaouec又指：「美國股市估值將繼續備受關注。美股科技『七巨頭』（即蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、NVIDIA及特斯拉）實際上已自成一派資產類別，導致估值指標失真。然而，深入分析可以發現，美國股票估值或仍屬合理。除巨型科技股外，近期盈利增長持續改善的公司亦存在投資機會。」
普徠仕新興市場探索股票策略基金經理楊俊（Ernest Yeung）強調，對股票投資者而言，對固定資產投資是新格局下的重要主題之一，並表示：「去全球化趨勢導致近岸戰略的興起，因此，經過多年投資不足後，資本支出的需求迫切。此外，向綠色能源的轉型可能會令新興市場出現多年投資週期。談到中國市場，雖然中國經濟的結構性問題對其長遠增長前景有影響，但是監管高峰期大致已過，而政府目前專注於維穩經濟。近期中國市場投資情緒疲軟，但中國股票仍有上行潛力，特別是考慮到目前估值較歷史水平更低。」
普徠仕靈活新興市場債券策略基金經理管志齡（Leonard Kwan）表示：「展望2024年，宏觀經濟前景仍存在不確定因素。我們預計經濟增長將會放緩，但對於放緩的幅度及不同地區受影響的程度則仍有待觀察。」管志齡認為，中國正致力採取更多政策措施，以支持增長並減輕房地產行業去槓桿帶來的影響，而房地產行業復蘇仍需時日。他表示：「隨著中國步入平穩發展軌道，加上南亞和東南亞地區持續穩健增長，有望令亞洲重拾作為具吸引力之投資市場的地位。」
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