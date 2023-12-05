恒指今早低開39點，高位跌39點，低位跌417點，高低波幅378點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.11%，下跌為45.25%，無升跌為36.62%。

恒指收市跌318點或1.91%，報16327點，大市成交金額1180億元，較上日增加10.94%，是11月30日1391.19億元成交後最多；國指跌93點或1.64%，報5609點。恒生科技指數收報3682點，跌2.05%。

藍籌股成交金額613.69億元，佔大市成交52%；科指成份股成交金額297.23億元，佔大市成交25.18%；國指成份股成交金額438.26億元，佔大市成交37.14%。

24隻雙櫃台股，總成交1.37億元人民幣，相當於約1.5億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.81%，至100.61億元，佔大市成交8.52%。牛熊證成交金額57.39億元，增加22.75%；窩輪成交金額43.22億元，減少7.18%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。比亞迪（1211）、銀娛（0027）、李寧（2331）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，69隻下跌，3隻無升跌。李寧（2331）升2.66%，收報21.25元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌10.22%，收報8.87元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報32.1元，升8.63%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.87元，跌10.22%。

恒指、科指跌穿主要平均線。

北水南下合計淨流入45.62億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出75.21億元人民幣，較上日增加421.97%，連續第3日流出，累計流出139.59億元。

焦點股

名創優品（9896）曾跌最多26.35%，創上市以來最大跌幅。曾低見34.1元，是7月21日30.35元後最低。今日收市，跌14.04%，報39.8元，是8月21日後收市新低，當日報39.2元。連跌3日，累計跌12.650001元，對上一次連跌3日是11月1日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月2日。

藥明生物（2269）曾跌最多12.37%，是12月4日後最大跌幅，當日跌幅為24.6%。低見29.05元，是2020年3月19日28.749元後最低。收市跌8.45%，報30.35元，是2019年12月5日後收市新低，當日報29.448元。連跌2日，累計跌13.15元，對上一次連跌2日是11月29日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月29日。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.51%，是11月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.72%。低見16228.52點，是2022年11月10日15945.2點後最低。今日收市報16327.86點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。連跌3日，累計跌715.02點，對上一次連跌3日是11月28日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月28日。

科指曾跌最多2.99%，是11月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.44%。低見3647.42點，是10月24日3586.5點後最低。收市報3682.67點，是10月24日後收市新低，當日報3622.86點。連跌6日，累計跌348.99點，對上一次連跌6日是9月13日。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是10月20日。

國指曾跌最多2.28%，是11月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.9%。低見5573.34點，是2022年11月10日5384.16點後最低。收市報5609.63點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。連跌3日，累計跌247.91點，對上一次連跌3日是11月28日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月28日。

午後消息股表現

羚邦（2230）中期純利升一成 CEO：達到五年企業戰略目標。收報0.18元，跌2.7%。

有片︱譚仔國際（2217）：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 出發前拍片展示完美身形。收報1.23元，跌2.38%。

大家樂（0341）：首席執行官羅德承明年退任 家族管理變專業可持續管理模式。收報9.66元，跌1.93%。

今早及隔晚消息股表現

雲白國際（0030）最快今日公布業績。停牌。

升輝清潔（2521）上市，定價0.32元。收報0.33元，升3.13%。

國鴻氫能（9663），上市，定價19.66元。收報19.8元，升0.71%。

K Cash集團（2483）上市，定價1.8元。收報1.79元，跌0.56%。

魏橋紡織（2698）獲私有化，每股H股3.5元較收市溢價逾一倍。創52周高，見3.29元，收報3.23元，升88.89%。

華南城（1668）延派末期息一年，尋票面值16.45億美元票據持有人豁免條款。創上市新低，見0.295元，收報0.3元，跌7.69%。

聯交所譴責香港資源（2882）8名董事或前董事，指信貸評估時未履職。收報0.65元，無升跌。

國泰（0293）斥97.5億回購政府半數優先股。收報7.8元，跌0.38%。

楊元慶減持聯想（0992），套現6.9億。收報8.87元，跌10.22%。

鄺肖卿增持新地（0016）。見52周低75.4元，收報75.9元，跌0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.51元，收報1.5元，升7.14%；安碩印度（2836）創上市新高，見37.1元，收報37.1元，升0.98%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8600.9元，收報8600.9元，升0.04%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1871元，收報1871元，升0.78%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092.3元，收報1091.9元，升0.04%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見17.34元，收報17.17元，跌0.23%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見16.93元，收報16.78元，跌0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1032.5元，收報1032.5元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1099.9元，收報1099.9元，升0.01%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.7元，收報162.7元，升0.03%；天立教育（1773）創52周高，見3.49元，收報3.17元，跌3.94%；華晨中國（1114）創52周高，見4.42元，收報4.12元，跌6.36%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.21元，收報0.204元，升3.55%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.98元，收報2.95元，升2.43%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.92元，收報0.92元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；國美金融科技（0628）創52周高，見0.325元，收報0.32元，升3.23%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.5元，無升跌；森美控股（0756）創52周高，見0.124元，收報0.124元，升53.09%；中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，收報0.465元，跌1.06%。

破底股方面

96隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.47元，收報3.52元，跌3.56%；佳兆業美好（2168）低見1.35元，收報1.35元，跌4.93%；保利物業（6049）低見27.6元，收報28.7元，升1.95%；世茂服務（0873）低見1.16元，收報1.18元，跌0.84%；中駿商管（0606）低見0.53元，收報0.54元，跌14.29%；合景悠活（3913）低見0.44元，收報0.445元，跌4.3%；朗詩綠色生活（1965）低見0.27元，收報0.32元，跌5.88%；建業新生活（9983）低見1.41元，收報1.43元，跌1.38%；遠洋服務（6677）低見0.7元，收報0.7元，跌2.78%；寶龍地產（1238）低見0.62元，收報0.65元，跌2.99%。

144隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.37元，收報2.38元，跌3.64%；新城悅（1755）低見3.42元，收報3.42元，跌3.12%；中海物業（2669）低見5.94元，收報6元，跌2.28%；綠城服務（2869）低見2.77元，收報2.84元，跌2.07%；華潤萬象（1209）低見26.85元，收報26.95元，跌4.26%；越秀服務（6626）低見2.42元，收報2.48元，跌0.4%；安踏（2020）低見72.7元，收報75元，跌1.19%；李寧（2331）低見20.2元，收報21.25元，升2.66%；特步（1368）低見4.16元，收報4.3元，跌0.23%；中國動向（3818）低見0.242元，收報0.242元，跌5.1%。

異動股

上升異動股，包括，魏橋紡織（2698）創52周高，見3.29元，收報3.23元，升88.89%；劍虹集團控股（1557）創52周高，見0.94元，收報0.94元，升67.86%；久融控股（2358）收報0.035元，升59.09%；森美控股（0756）創52周高，見0.124元，收報0.124元，升53.09%；晉安實業（2292）創52周高，見1.34元，收報1.25元，升50.6%；百德國際（2668）收報0.106元，升45.21%；龍皇集團（8493）創52周高，見0.31元，收報0.305元，升38.64%；快餐帝國（1843）收報0.26元，升36.84%；鼎豐集團汽車（6878）收報0.072元，升35.85%；中國智能健康（0348）收報0.052元，升26.83%；精優藥業（0858）收報0.04元，升21.21%。

下跌異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）收報3.02元，跌30.09%；中國再生醫學（8158）創上市新低，見0.31元，收報0.35元，跌28.57%；意馬國際（0585）收報0.98元，跌25.19%；中國環境資源（1130）收報0.06元，跌23.08%；中國錢包（0802）創上市新低，見0.036元，收報0.04元，跌20%；中國投資基金公司（0612）見52周低0.59元，收報0.73元，跌19.78%；威高國際（1173）收報0.051元，跌17.74%；志道國際（1220）收報0.064元，跌16.88%；萬華媒體（0426）收報0.055元，跌16.67%。

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