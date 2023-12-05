積金局指出，強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金，必須向強積金受託人提交申索表格和相關文件，以及作出法定聲明。根據《強制性公積金計劃條例》，任何人士如向積金局或強積金受託人作出虛假或具誤導性陳述，屬刑事罪行，可被檢控。

積金局提醒，強積金計劃成員切勿以身試法，局方一直與警方及相關執法部門保持緊密聯繫，並設有通報機制，處理任何可疑個案。積金局已要求所有強積金受託人制定內部守則及風險監控措施，做好把關工作，一旦發現可疑個案，會即時跟進，以打擊違法行為。

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