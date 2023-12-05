對於警方就有強積金計劃成員涉嫌使用虛假文書非法提取強積金採取執法行動，積金局表示，高度關注有強積金計劃成員涉嫌使用虛假文書非法提取強積金，現正全力協助警方的調查工作。
積金局指出，強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金，必須向強積金受託人提交申索表格和相關文件，以及作出法定聲明。根據《強制性公積金計劃條例》，任何人士如向積金局或強積金受託人作出虛假或具誤導性陳述，屬刑事罪行，可被檢控。
積金局提醒，強積金計劃成員切勿以身試法，局方一直與警方及相關執法部門保持緊密聯繫，並設有通報機制，處理任何可疑個案。積金局已要求所有強積金受託人制定內部守則及風險監控措施，做好把關工作，一旦發現可疑個案，會即時跟進，以打擊違法行為。
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