公司指其業務營運正常且順利，日常營運和財政狀況並沒有發生任何重大不利變動。此外，董事會亦獲悉公司首席財務官兼副總裁張靖京、名創優品海外代理市場總經理兼副總裁黃錚，以及名創優品中國運營總經理兼副總裁姚建政計劃於未來1個月內在公開市場買入公司股份。

名創優品今日低開後最多跌逾兩成至34.1元，收市仍跌14%至39.8元，成交7.44億元。

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