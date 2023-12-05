市場昨日傳出名創優品（9896）遭高層李敏信兩次減持共180萬股，套現達4,500萬美元，拖累ADS（美：MINISO）股價大跌14.4%報20.76美元；港股亦延續跌幅，股價最多急跌逾兩成。公司收市後發自願公告指，經查詢後董事會確認並不知悉任何有關股份價格或成交量近期出現波動的原因。
公司指其業務營運正常且順利，日常營運和財政狀況並沒有發生任何重大不利變動。此外，董事會亦獲悉公司首席財務官兼副總裁張靖京、名創優品海外代理市場總經理兼副總裁黃錚，以及名創優品中國運營總經理兼副總裁姚建政計劃於未來1個月內在公開市場買入公司股份。
名創優品今日低開後最多跌逾兩成至34.1元，收市仍跌14%至39.8元，成交7.44億元。
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