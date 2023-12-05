港鐵旗下商場一向致力支持本地創意設計，今年將與香港知專設計學院、香港舞台技術及設計人員協會及演藝進修學院合作，以家傳戶曉的經典聖誕劇目為靈感，與本地不同單位攜手，以「台、燈、聲」打造華麗舞台，增添節日氣氛。
於港鐵商場上演的的主題表演「聖誕狂想曲 — 精靈經典重現」是由香港知專設計學生創作，並由香港舞台技術及設計人員協會負責帶領學生執行計劃，而表演內的服裝、劇本、演出、舞蹈和音樂等則由演藝進修學院一手包辦。
指定港鐵商場推出「聖誕即抽即中獎」，提供多款商戶電子禮券、港鐵商場電子優惠券及MTR分等，送出總值超過200萬元聖誕禮物。
MTR Mobile登記用戶由即日起至2024年1月1日期間，於港鐵旗下四大商場憑電子貨幣於指定參與商戶（餐飲食肆、超級市場及服務類別除外）單一消費滿指定金額或以上，並上載單據至MTR Mobile App成功賺取「MTR分」，即有機會贏得100萬MTR 分、港鐵商場電子優惠券或商戶電子禮券。
為方便顧客，「After 6 · 夜泊賞」將延長至明年1月1日，推廣期內，凡於晚上 6 時至午夜 12 時於指定港鐵商場停車場泊車，並以電子消費滿200 元或出示兩張指定戲院即日電影戲票，即可享有關泊車優惠。(於晚上 6 時入車即最多可享 6 小時)。
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