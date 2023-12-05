太古股份（A股：0019、B股：0087）公布，董事局已批准透過於公開市場，回購A股和B股，回購股份金額最高為60億元，將以可用資本和現金儲備撥付。獨立經紀商摩根大通（亞太）將作為是次回購計劃的獨家經紀商，在12月6日至2025年6月回購，每日最高的股份回購量，為前20個交易日包括A、B股在內，所有股份的平均每日成交量的25%。回購價最高為不超過有關類別股份於回購日期前五個交易日的平均收市價5%或以上。
根據太古的要求，摩通執行回購時，不會在開市或收市競價交易時段進行。其指出，由於現有財務業績公告期的禁售期，導致可供回購股份交易之窗口期有限，因此今次進行回購股份建議，令其在前述禁售期間回購，不致受到干擾，可以更為順暢和均勻。其進行是次回購，符合公司及股東的整體最佳利益。於現況下進行股份回購，可展示其對業務展望及前景充滿信心，而且最終會為本公司帶來裨益及為其股東創造價值。其現有財務資源足以實施計劃並繼續維持穩健的財務狀況。
太古A及B今日收報50.95元及8.14元，分別升0.69%及跌0.61%。現時英國太古集團在太古股份，分別持有51.69%及72.95%具投票權的權益，相當於在太古股份整體持股60.31%及68.13%投票權。
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