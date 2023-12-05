根據太古的要求，摩通執行回購時，不會在開市或收市競價交易時段進行。其指出，由於現有財務業績公告期的禁售期，導致可供回購股份交易之窗口期有限，因此今次進行回購股份建議，令其在前述禁售期間回購，不致受到干擾，可以更為順暢和均勻。其進行是次回購，符合公司及股東的整體最佳利益。於現況下進行股份回購，可展示其對業務展望及前景充滿信心，而且最終會為本公司帶來裨益及為其股東創造價值。其現有財務資源足以實施計劃並繼續維持穩健的財務狀況。

太古A及B今日收報50.95元及8.14元，分別升0.69%及跌0.61%。現時英國太古集團在太古股份，分別持有51.69%及72.95%具投票權的權益，相當於在太古股份整體持股60.31%及68.13%投票權。

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