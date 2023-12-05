根據披露，旭日本身早於四月建倉持有建行及工行股份。以建行而言，其單是今日已經在市場以逾1.63億元購入建設銀行（0939）3700萬股，平均每股4.41元，總代價超過1.63億元。連同周一其以平均價4.4981元購入2800萬股建行，投資近1.26億元。在短短兩日內，其共以2.89億元，掃入6500萬股建行。加上其在四月已經出資3299.5萬元購入建行650萬股合計，共前後在建行投資3.22億元，持有7150萬股，拉勻每股成本近4.51元。相對建行今日收市價4.42元，其持貨約蝕643.5萬元。

旭日昨日又以每股平均價3.72元，購入2000萬股工行，總代價7440萬元。連同其四月以每股4.24元購入18.3萬股工行，出資77.59萬元計，該集團前後出資7517.59萬元，每股拉勻成本價約3.73元。這相對工行今日市價3.63元，其手上工行持股微蝕201.83萬元。