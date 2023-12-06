道瓊斯工業平均指數收跌79點，跌幅0.23%，報36124點。標普500指數收跌2點，跌幅0.06%，報4567點。納斯達克綜合指數收漲44點，或0.32%，報14229點。

高盛跌2.19%，報341.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累50點，而蘋果升2.11%，報193.42元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報193.42元，升2.1%，谷歌母公司Alphabet收市報130.99元，升1.33%，亞馬遜收市報146.88元，升1.4%，Facebook收市報318.29元，跌0.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.4%，報467點。德國DAX指數收漲0.79%，報16533點；法國CAC 40指數漲0.75%，報7386點；英國富時100指數收跌0.31%，報7489點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.53%，報6168點。

美國2年期債息曾跌最多1.71%，是12月1日後最大跌幅，當日跌幅為3.03%。低見4.556厘，是12月1日4.5384厘後最低。收市報4.5767厘，是12月1日後收市新低，當日報4.5384厘。

美國10年期債息曾跌最多2.2%，是12月1日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見4.1592厘，是9月1日4.0538厘後最低。收市報4.1649厘，是8月31日後收市新低，當日報4.1081厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至44.869基點，是11月28日51.542基點後最闊。收市報41.394基點，是11月28日後收市最闊，當日報41.769基點。連續兩日擴闊，累計6.906基點，對上一次連跌2日是11月17日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至122.954基點，是9月14日128.253基點後最闊。收市報121.126基點，是9月13日後收市最闊，當日報124.699基點。

道指曾跌最多0.53%，是12月4日後最大跌幅，當日跌幅為0.6%。低見36010.85點，是12月1日35914.45點後最低。收市報36124.56點，是11月30日後收市新低，當日報35950.89點。連跌2日，累計跌120.94點，對上一次連跌2日是11月9日。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.4%，是12月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.04%。低見4551.68點，是12月4日4546.72點後最低。收市報4567.18點，是11月29日後收市新低，當日報4550.58點。連跌2日，累計跌27.45點，對上一次連跌2日是10月26日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月2日。

納指曾升最多0.71%，是11月29日後最大升幅，當日升幅為0.99%。高見14285.66點，是12月1日14311.95點後最高。收市報14229.91點，是12月1日後收市新高，當日報14305.03點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月28日。

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