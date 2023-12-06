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港股ADR升15點 夜期高水79點 美期亞股升 德康農牧上市

美股個別發展，港股ADR升15點或0.09%，報16661點，即月恒指夜期升35點，報16407點，夜期高水79點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.39%，折合報310.02元；阿里巴巴（9988）升0.34%，折合報70.74元；美團（3690）升0.03%，折合報84.68元；匯控（0005）升0.88%，折合報59.72元；建行（0939）跌0.41%，折合報4.4元。

道期現升0.082%；標期現升0.15%；納期現升0.27%。日本東證指數現升0.93%；韓國KOSPI指數現升0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.95%。

VIX指數隔晚跌1.75%或0.23點，報12.85點。

紐油現跌0.19%或0.13美元，報72.18美元；布油現跌1.06%或0.82美元，報77.2美元；金價現升0.02%或0.55美元，報2019.91美元；LME 銅期貨隔晚跌1.28%或108.5美元，報8334.5美元。美國10年期債息現升0.31%或0.0133厘，報4.1782厘。

今日焦點股份可留意：

藥明生物（2269）：回購最多6億美元股份。

德康農牧（2419）上市，定價36.95元。

德康農牧上市，繼K Cash（2483）發紅色警示貨源歸邊。

旭日企業（0393）周一、二出資逾3.63億掃入建行、工行。

中國恒大（3333）收到子公司恒大物業（6666）21.4億元人幣追討通知。

明源雲（0909）：不悉股價波動原因業務營運維持正常，今斥200萬元回購。

美國金沙（1928）擬斥資最多19.5億元增持金沙中國。

小米（1810）今斥4700萬回購320萬股。

商湯（0020）再發公告澄清，稱4項指控並無依據。

新創建（0659）獲豁免維持25%最低公眾持股量半年。

廣汽集團（2238）上月汽車銷量升19%。

蔚來（9866）第三季虧損擴大，從江淮汽車收購總值32億人幣生產設備。

澳博（0880）委任葉思明為財務總監，卓河祓任澳娛綜合首席營運總監。

太古（0019）在未來一年半斥資60億元進行回購。

港鐵（0066）商場推「聖誕即抽即中獎」，送總值逾200萬元聖誕禮物。

GIC增持中國中免（1880）至5.02%。

傳名創優品（9896）遭高層減持收市股價跌14%，公司：三名管理層計劃買股。

龍湖（0960）據報擬發行最多12億元人幣中債增進擔保債券。

國泰（0293）取消即日至明年3月底往返特拉維夫航班。

 

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