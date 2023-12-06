恒指今早低開15點或0.1%，報16311點，大市成交金額20億元；國指今早高開2點或0.04%，報5611點。恒生科技指數開市報3691點，升0.23%。通訊服務、金融、非必需消費品、必需消費品股推低大市。上升股份比例為6.55%，下跌為3.98%，無升跌為89.46%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌37隻升，26隻下跌，19隻無升跌。聯想（0992）升4.62%，報9.28元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌2.49%，報21.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，6隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報9.28元，升4.62%；跌幅最大的是中芯國際（0981）開市報20.4元，跌1.69%。
藥明生物（2269）：回購最多6億美元股份。開市報31元，升2.14%。
德康農牧（2419）上市，定價36.95元。開市報36.95元，無升跌。
德康農牧上市，繼K Cash（2483）發紅色警示貨源歸邊。K Cash開市報1.79元，無升跌。
旭日企業（0393）周一、二出資逾3.63億掃入建行、工行。無成交，報0.82元。
中國恒大（3333）收到子公司恒大物業（6666）21.4億元人幣追討通知。恒大開市報0.255元，無升跌。恒大物業（6666）無成交，報0.45元。
明源雲（0909）：不悉股價波動原因業務營運維持正常，今斥200萬元回購。無成交，報2.72元。
美國金沙（1928）擬斥資最多19.5億元增持金沙中國。開市報20.8元，升2.97%。
小米（1810）今斥4700萬回購320萬股。開市報14.88元，升0.68%。
商湯（0020）再發公告澄清，稱4項指控並無依據。開市報1.32元，無升跌。
新創建（0659）獲豁免維持25%最低公眾持股量半年。開市報6.92元，升0.29%。
廣汽集團（2238）上月汽車銷量升19%。開市報3.46元，無升跌。
蔚來（9866）第三季虧損擴大，從江淮汽車收購總值32億人幣生產設備。開市報58.2元，升3.1%。
澳博（0880）委任葉思明為財務總監，卓河祓任澳娛綜合首席營運總監。無成交，報2.26元。
太古（0019）在未來一年半斥資60億元進行回購。開市報55.15元，升8.24%。
港鐵（0066）商場推「聖誕即抽即中獎」，送總值逾200萬元聖誕禮物。見52周低27.1元，開市報27.1元，跌1.45%。
GIC增持中國中免（1880）至5.02%。開市報79.45元，跌0.13%。
傳名創優品（9896）遭高層減持收市股價跌14%，公司：三名管理層計劃買股。開市報39.9元，升0.25%。
龍湖（0960）據報擬發行最多12億元人幣中債增進擔保債券。開市報13.06元，升1.56%。
國泰（0293）取消即日至明年3月底往返特拉維夫航班。開市報7.82元，升0.26%。
破頂股包括，國鴻氫能（9663）創上市新高，見20元，開市報20元，升1.01%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，無升跌；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.77元，開市報0.77元，升2.67%。
1隻股份創上市新低，包括協鑫新能源（0451）低見0.355元，開市報0.355元，跌1.39%。
創52周低，其中包括，中國再保險（1508）低見0.42元，開市報0.42元，跌2.33%；蒙牛（2319）低見21.55元，開市報21.55元，跌2.49%；港鐵（0066）低見27.1元，開市報27.1元，跌1.45%；低見21.55元，開市報21.55元，跌2.49%；北控水務集團（0371）低見1.51元，開市報1.51元，無升跌；中國水務（0855）低見4.17元，開市報4.17元，跌0.48%；東方電氣（1072）低見6.73元，開市報6.73元，跌0.3%。
異動股
上升異動股，包括，綠竹生物－Ｂ（2480）開市報35.15元，升14.87%；匯財金融投資（8018）開市報0.118元，升14.56%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.245元，升12.39%；佳兆業美好（2168）開市報1.5元，升11.11%；同景新能源（8326）開市報0.11元，升10%；信懇智能（1967）開市報0.42元，升9.09%；天立教育（1773）開市報3.44元，升8.52%；太古（0019）開市報55.15元，升8.24%。
下跌異動股，包括，南旋控股（1982）開市報0.51元，跌13.56%；微創醫療（0853）開市報10.14元，跌12.28%；聯眾（6899）開市報0.175元，跌8.38%；甘肅銀行（2139）開市報0.33元，跌5.71%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報2.85元，跌5.63%；LVJI TECH（1745）開市報0.57元，跌5%；龍皇集團（8493）開市報0.29元，跌4.92%；百德國際（2668）開市報0.101元，跌4.72%；H&H國際（1112）開市報10.02元，跌3.84%；太平洋航運（2343）開市報2.44元，跌3.17%。
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