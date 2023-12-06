恒指今早低開15點或0.1%，報16311點，大市成交金額20億元；國指今早高開2點或0.04%，報5611點。恒生科技指數開市報3691點，升0.23%。通訊服務、金融、非必需消費品、必需消費品股推低大市。上升股份比例為6.55%，下跌為3.98%，無升跌為89.46%。