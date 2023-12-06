摩根大通和摩根士丹利的看法陡然轉向悲觀，原因是技術指標估值過高，且其認為聯儲局不會像市場預期的那樣迅速降息。

高盛集團董事總經理Scott Rubner在一份報告中表示，市場上「已無空頭」。Rubner表示在通常基於市場動能進行交易的大宗商品交易顧問紛紛湧向股票之後，美股遭拋售的可能性加大。他估計過去一個月大宗商品交易顧問購買了價值2250億美元的股票。Rubner在一份報告中稱這是「我們所見過的最迅速的敞口增長」，並強調交易員將更傾向於賣出而非買入。

大摩Bill Meany領導的一個團隊寫道，對冲基金上周削減了對大型科技股的好倉，並增持了淡倉。

摩根大通策略師表示，股市定價似乎反應的是完美的情境。目前幾乎所有經濟學家和市場都處於軟著陸陣營，沒有留下容錯空間，「也許應該逆勢操作」。

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