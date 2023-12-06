港元現報7.8116元升值78點子，曾無升跌，報7.8194元，亦曾升值最多82點子，報7.8112元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.45點子至3.61821%，是2023年10月19日後最低；1星期HIBOR跌10.05點子至4.38411%，是10月19日後最低；2星期HIBOR跌10.38點子至4.58524%，是9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.62點子至5.3778%，是11月16日後最低；6個月期HIBOR跌6.57點子至5.34976%，是11月8日後最低；12個月期HIBOR跌6.05點子至5.32714%，是9月7日後最低。

美元指數現報103.96貶值0.09點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45956%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0722%，連續2日擴闊，利差是2023年11月29日後最闊，當日差距為0.2022%。

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