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恒指半日升119點 科指升1.3% 北水續流入 聯想升7.7% 太古升15%

華爾街大行雖提醒風險，不過，投資者重新押注聯儲局降息預期，推動風險資產上漲，MSCI亞太指數升幅勢創三周來最大，日本股市漲幅居前，港股暫終止3連跌。

恒指今早低開15點，高位升140點，低位跌93點，高低波幅233點。通訊服務、金融、衛生保健股推動大市。上升股份比例為28.54%，下跌為21.43%，無升跌為50.01%。

恒指半日升119點或0.73%，報16447點，大市成交金額482億元；國指升40點或0.72%，報5649點。恒生科技指數收報3730點，升1.3%。

藍籌股成交金額211.65億元，佔大市成交43.91%；科指成份股成交金額105.6億元，佔大市成交21.9%；國指成份股成交金額153.67億元，佔大市成交31.88%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.23%，至79.25億元，佔大市成交16.43%。牛熊證成交金額35億元，減少39.01%；窩輪成交金額44.25億元，增加2.37%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、工行（1398）拖累大市。

藍籌58隻升，20隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升7.78%，收報9.56元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.81%，收報21.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.56元，升7.78%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報9.31元，跌1.48%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入9.47億元，較上日減少79.25%，連續第2日流入，累計流入55.08億元。南水北上合計淨流入29.68億元人民幣，終止連續3日流出。

太古（0019）在未來一年半斥資60億元進行回購，獲美銀上調至「買入」 曾升15%。收報58.8元，升15.41%。

藥明生物（2269）：回購最多6億美元股份。收報31.95元，升5.27%。

德康農牧（2419）上市，定價36.95元。收報37.4元，升1.22%。

德康農牧上市，繼K Cash（2483）發紅色警示貨源歸邊。平上市高位1.8元，收報1.77元，跌1.12%。

旭日企業（0393）周一、二出資逾3.63億掃入建行、工行。收報0.82元，無升跌。

中國恒大（3333）收到子公司恒大物業（6666）21.4億元人幣追討通知。恒大收報0.246元，跌3.53%。恒大物業（6666）收報0.46元，升2.22%。

明源雲（0909）：不悉股價波動原因業務營運維持正常，今斥200萬元回購。收報2.8元，升2.94%。

美國金沙（1928）擬斥資最多19.5億元增持金沙中國。收報21.05元，升4.21%。

小米（1810）今斥4700萬回購320萬股。收報14.88元，升0.68%。

商湯（0020）再發公告澄清，稱4項指控並無依據。見52周低1.3元，收報1.32元，無升跌。

新創建（0659）獲豁免維持25%最低公眾持股量半年。收報6.84元，跌0.87%。

廣汽集團（2238）上月汽車銷量升19%。見52周低3.44元，收報3.49元，升0.87%。

蔚來（9866）第三季虧損擴大，從江淮汽車收購總值32億人幣生產設備。收報58.85元，升4.25%。

澳博（0880）委任葉思明為財務總監，卓河祓任澳娛綜合首席營運總監。見52周低2.24元，收報2.3元，升1.77%。

港鐵（0066）商場推「聖誕即抽即中獎」，送總值逾200萬元聖誕禮物。見52周低27.1元，收報27.95元，升1.64%。

GIC增持中國中免（1880）至5.02%。創上市新低，見78.35元，收報79.65元，升0.13%。

傳名創優品（9896）遭高層減持收市股價跌14%，公司：三名管理層計劃買股。收報40.3元，升1.26%。

龍湖（0960）據報擬發行最多12億元人幣中債增進擔保債券。收報12.88元，升0.16%。

國泰（0293）取消即日至明年3月底往返特拉維夫航班。收報7.84元，升0.51%。

破頂股表現

破頂股包括，安碩印度（2836）創上市新高，見37.2元，收報37.18元，升0.22%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092.5元，收報1092.5元，升0.05%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見18.79元，收報18.11元，升5.47%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見13.48元，收報13.35元，升3.49%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見17.79元，收報17.67元，升5.3%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1100.6元，收報1100.6元，升0.06%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.766元，收報4.75元，升0.55%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.37元，收報0.335元，升1.52%；國鴻氫能（9663）創上市新高，見20元，收報18.78元，跌5.15%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.98元，收報2.95元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.495元，收報0.495元，升4.21%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.49元，跌0.67%；森美控股（0756）創52周高，見0.13元，收報0.107元，跌13.71%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見4.8元，收報4.67元，升0.86%；劍虹集團控股（1557）創52周高，見0.94元，收報0.85元，跌9.57%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.32元，收報6.32元，無升跌；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.29元，收報1.29元，升2.38%；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.79元，收報0.77元，升2.67%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，SOHO中國（0410）低見0.74元，收報0.76元，升1.33%；九毛九（9922）低見6.78元，收報6.9元，跌0.72%；九龍倉置業（1997）低見23.7元，收報24.55元，升2.29%；微博－ＳＷ（9898）低見73.05元，收報73.85元，跌0.2%；協鑫新能源（0451）低見0.355元，收報0.36元，無升跌；智富資源投資（0007）低見0.06元，收報0.064元，跌4.48%；冠中地產（0193）低見0.16元，收報0.16元，跌7.51%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.74元，收報0.76元，升1.33%；北方礦業（0433）低見0.06元，收報0.067元，跌2.9%；彩虹新能源（0438）低見2.58元，收報2.61元，跌1.51%。

133隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.36元，收報2.4元，升0.84%；新城悅（1755）低見3.4元，收報3.49元，升2.05%；華潤萬象（1209）低見26.75元，收報27.05元，升0.37%；中國動向（3818）低見0.24元，收報0.24元，跌0.83%；粤海置地（0124）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；光大證券（6178）低見5.1元，收報5.17元，升0.39%；澳博（0880）低見2.24元，收報2.3元，升1.77%；信德（0242）低見1元，收報1.02元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.44元，收報3.49元，升0.87%；五菱（0305）低見0.47元，收報0.475元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，亞洲果業（0073）平上市低位0.015元，收報0.03元，升87.5%；雋泰控股（0630）收報0.07元，升62.79%；升華蘭德（8106）收報0.065元，升30%；稀鎂科技（0601）收報0.082元，升24.24%；勛龍（1930）收報0.34元，升23.64%；百德國際（2668）收報0.131元，升23.58%；匯財金融投資（8018）收報0.123元，升19.42%；福晟國際（0627）收報0.8元，升19.4%；濠亮環球（8118）收報0.35元，升18.64%；宏基集團控股（1718）收報1.6元，升18.52%；國恩控股（8121）收報0.225元，升18.42%。

下跌異動股，包括，金慧科技（8295）創上市新低，見0.022元，收報0.022元，跌24.14%；脈資資源（8186）收報1.5元，跌23.86%；宏海控股集團（8020）收報0.028元，跌22.22%；創輝珠寶（8537）平上市低位0.026元，收報0.028元，跌20%；微創醫療（0853）見52周低9.25元，收報9.47元，跌18.08%；紫荊國際金融（8340）收報0.22元，跌16.98%；融科控股（2323）收報0.015元，跌16.67%；南旋控股（1982）收報0.495元，跌16.1%；瑞慈醫療（1526）收報1元，跌15.25%；鈞濠集團（0115）平上市低位0.102元，收報0.102元，跌15%。

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