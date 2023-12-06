港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 2周、一年期息見3個月低

聯儲局於2019年8月開始減息至2020年3月，1個月Hibor當年於7月起，反覆高於12個月Hibor，直至聯儲局於2020年3月將息口降至0-0.25厘後，12個月Hibor始高於1個月Hibor，並於一段時間內保持穩定差距。同樣情況亦曾出現於2000年及2007年。

相反，2022年聯儲局加息前後，長息與短息息差擴闊，再加上本港銀行體系總結餘減少，開始反覆收窄，並最終於目前美國減息預期下而於本月至今出現短息高於長息的情況。

利率期貨顯示，聯儲局3月減息機會為60%，預期息口為5.15%，而明年12月的息口為4.075%。

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