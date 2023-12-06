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遠東宏信擬實物分派特別息 每持27股獲派1股宏信建發

遠東宏信（3360）公布，擬向股東實物分派宏信建設發展（9930）不超過1.6億股股份，以作為特別股息，建議每持有27股遠東宏信，可獲分派1股宏信建發。按宏信建發昨日收市價3.55元計算，宏信建發分派股份的總市值約為5.67億元。

實物分派須待遠東宏信股東在股東特別大會上通過一項普通決議案，批准支付特別股息以落實實物分派後方可作實。

遠東宏信表示，持有少於27股遠東宏信股份的完整倍數的合資格遠東宏信股東，將有權獲得按比例分配的宏信建發分派股份數目，即向下取整至最接近 的宏信建發分派股份整數。就實物分派中的宏信建發分派股份轉讓而應付的所有印花稅，將由遠東宏信承擔。

遠東宏信中午收報5.9元，微升0.2%。宏信建發中午收報3.62元，升2%。

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