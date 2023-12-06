萬達電影指，鑒於上述事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護廣大投資者利益，避免股價異常波動，根據深交所上市規則等相關規定，公司自2023年12月6日（星期三）開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。公司將根據事項進展，嚴格按照法律法規的規定和要求履行信息披露義務。

早在今年7月20日，王健林及間接控股股東北京萬達文化產業集團已向上海儒意影視製作有限公司轉讓萬達投資的49%股權，在交易完成後，上海儒意當時間接持有公司總股本9.8%，萬達文化通過萬達投資仍持有萬達電影總股本10.2%，連同萬達文化的一致行動人直接及間接仍持有萬達電影的總股本21.1%，故王健林及萬達投資仍為萬達電影的實控人。

今次集團王健林再將萬達文化手持的萬達投資51%轉讓予上海儒意，意味上海儒意持股應達20%，超越王健林的10.9%，取代王健林成為大股東。

而今次已非王健林首次減持萬達電影，再前些時間，在今年7月10日，王健林亦向東方財富「老闆娘」陸麗麗轉讓予1.8億股，佔萬達電影總股本的8.26%，又於7月17日向莘縣融智轉讓總股本的8.14%。

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