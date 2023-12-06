比亞迪（1211）（深002594）公布，公司於今日（12月6日）收到實控人、董事長兼總裁王傳福提議回購A股股份，回購資金總額為2億元，資金來源為公司自有資金。公司指，王傳福在回購期間暫無增減持公司股份的計劃。
比亞迪指，今次回購是基於對國家「雙碳」目標下新能源行業前景和公司未來發展的信心，以及對公司價值的認可，為維護公司全體股東利益，增強投資者信心，穩定及提升公司價值。
王傳福提議公司通過集中競價交易方式回購部分公司A股股份，回購的股份將用於員工持股計劃、股權激勵計劃或減少注冊資本等，具體用途由公司董事會依據有關法律法規決定。
今次回購期限，將是自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內。
比亞迪今早股價升3.56%，報215.2元，現股價升幅收窄至2.9%。
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