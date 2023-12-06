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調查：僅46%港人感財務狀況良好 中國及新加坡人對未來半年前景最樂觀

富達國際最新公佈的《2023年全球情緒調查》顯示，大部分受訪者對自身的財務、健康及工作狀況感覺良好，但同時認為經濟、通脹及生活成本等因素帶來一定壓力，，中亞洲受訪者普遍較歐洲的樂觀，其中又以中國內地及新加坡的在職人士，對未來6個月前景感樂觀的比例最顯著。

是次調查於中國內地、香港、新加坡、日本、印度、南韓和澳洲等23個市場進行，訪問逾25,000名受訪者，旨在深入分析各地在職人士對財務、健康、工作和生活的看法。

調查結果顯示，全球過半就業人口對未來抱持樂觀的態度，扣去感悲觀受訪者後的樂觀人數較去年增加15%。亞洲受訪者普遍較歐洲的樂觀，其中84%的中國內地及75%的新加坡受訪在職人士，對未來六個月前景感樂觀的比例最顯著。

中國內地和印度的在職人士普遍對其日常財務和儲蓄狀況感覺良好，與香港和新加坡就業人口普遍感憂慮形成對比，只有46%香港受訪者及43%新加坡受訪者對其日常財務狀況感覺良好。

世界各地在職人士的主要長線理財目標與2022年調查結果相似，分別為維持目前的生活方式或收入（96%）、確保退休後財務安穩（95%）、為晚年生活作準備（92%）。

新加坡有82%受訪者視置業為長期理財目標，遠較全球平均水平67%為高。香港方面，76%受訪者以尋找新工作為目標，較全球平均水平65%為高。

綜觀各地受訪者的財務狀況，34%表示在過去6個月內曾入不敷支，40%則表示期內量入為出。亞洲方面，中國內地 （52%）、新加坡 （44%） 和香港 （40%） 的受訪者表示開支在負擔能力之內， 然而新加坡和香港表示入不敷支的受訪者比例也是區內最高，突顯兩地受訪者理財行為呈兩極化。

鑑於世界各地通脹及生活成本相繼飆升，歐洲在職人士表示有增加儲蓄的比例遠低於部分亞洲地區，而印度及香港則分別以49%及33%的受訪者比例為亞洲區內最高。相較之下，新加坡和澳洲表示已減少儲蓄的受訪者比例較高。

今年的調查結果顯示，家庭開支增加仍然是受訪者減少儲蓄的主因，反映各個市場的就業人口正面對通脹壓力。

環顧亞洲區，有增加退休計劃供款的受訪者比例較持平的比例為高，突顯區內在職人士重視籌劃退休， 當中印度、新加坡和中國內地尤其顯著。區內50歲或以上在職人士普遍表示按原定退休年齡退休，而部分期望延遲退休，香港和新加坡則屬例外，兩地有較多受訪者表示期望提早退休。

退休儲備不足為在職人士期望延遲退休的主因，其後為享受工作。在亞洲，即使照顧家庭成員，和被裁員後尋找新工作愈見困難，具負擔能力依然是區內在職人士計劃提前退休的主因。

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