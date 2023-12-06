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【久利生專欄】港股跌勢到此為止？

「作為一個語言模型，我無法提供關於特定股票或金融市場的實時投資建議。此外，股市的走勢是受到多種因素影響的，包括經濟環境、政策變化、國際局勢等，這些因素的變化往往難以預測。因此，我無法確定港股的未來走勢。」

原本想預早寫2023財經大事回顧，見今年興ChatGPT，便也問下Poe，但香港作為國際金融中心的「遺址論」被高唱入雲，身為「考股專家」一員也好難不評論下，但公道講句，客觀看暫時仍然是否定的，頂多是變舊址。大膽講句，一日聯匯不改，香港即使未齊名叫紐倫港，但也不會迅間變金融巴比倫。銀行保險業仍算很有活力，但股票行業不同。

市面突然充斥很多「遺址KOL」、「廢墟專家」。筆者曾到土耳其、摩洛哥和約旦等地遺跡到此一遊，最深刻要數Petra - 公元前一世紀的佩特拉是香料、絲綢等商品運往中東、意大利的必經之路，也因此繁榮；後來因紅海貿易興起和經歷大地震，成為一座失落古城。

回到當代資本主義現實，作為中西資金曾幾何時的往還要塞和停泊的驛駅，甚或亞洲時區的市場軸心，如果只得互聯互通一條水，港交所的自身命運也堪憂。有網民甚至據議「促進股市流性專責小組」除名，並升格為「保育及活化金融中心小組」⋯，看來港交所還是要向金管局借調高層，過去坐正頂替歐冠昇才行，實行三大財金機關「全華班」領導。

Bull case: 22,800

Base case: 20,000

Bear case: 15,700

將本欄恒指目標價預測突入寫在前頭，以帶出港交所前行政總裁李小加。他開門見山向本地傳媒表示，目前港股同時面對結構性和周期性問題，香港經濟集中依賴內地，在中國經濟不確定性增加下，會加劇周期性問題。

今天再回頭看，他解釋，由於市場過去太習慣「增速為KPI」的發展模式，在中國經濟轉型期間，港股能做的事沒有很多。「退潮的時候，沒甚麼Magic可以做」- 要芒格一點說，至少知誰人沒穿好泳褲，但遮掩不到股市水至清則無魚，缺水就連蝦蟹都無的現實。

其實，李小加感慨新股通胎死腹中，筆者則認為，大家更加應該慶幸ETF通沒有真正打通，否則可能會後患無窮，恒指今年低點隨時是萬二點，港交港跌穿200元。順帶一提，若恒指收低於19781點，港股將出現歷史上首次四連跌，目前看來可能性頗高。

滙證最新報告亦指，由於近期市場疲軟，更多投資者正在重新檢視自己對港交所的投資理念。雖然港股日均成交易改善至1,000億元（10月中「低位」750億）。但股市調整可能削弱IPO，從而令發行人卻步，甚至「也感覺到，投資者再次對地緣政治風險要求更高的premium定價。」

已故曹仁超有句至理名言，「太早睇淡是死罪」，但現在問題是淡完可以再淡，超賣後也能夠更超賣。有大行預計港股在2024年大致呈W型走勢、前低後高，筆者則估計是LV型（認真）走勢，恒指波動區間則大同小異在16,000至20,000，筆者最牛目標反而更為正面，但23,000是重要水平。

有中資行樂觀估計，港股已呈現明顯的中長期底部特徵。2024年有望進入休養生息階段，估值和盈利逐步修復，「 但未來需要更多利好政策及經濟基本面的支持，才能打開上行空間。」

所講的，可能是之前積弱的人民幣匯率，已然觸及超大型周期底部。而貨幣市場「東寬西緊」，中美利差很可能趨向見頂，港股雖然肯定不是參差見底，但美股會否輾轉見頂？特別是美國市場相對強勢已維持了好一段時間，也應暫告一段落。

傳統價值投資智慧可能會叫你揀買優質的中概科技做「標的」，因為2024年將再次是找尋alpha收益的一年，疫後復常不似預期，宏觀經濟改善有限對產業增長造成了壓力。選股重點行業領導者、獨特的成長機會和人工智慧推動者。

去年11月初寫文「四季三餐兩餸攻金 九窮十絕十一翻身」，叫長淡者要注意，當心趁兩三個金融投資大會傳出好消息被挾，今年卻相對淡靜，此刻No news is bad news，可能要等中央經濟工作會議，同準備去下2023港股忘年會。

「如果您對股市投資感興趣，建議您諮詢專業的金融顧問或研究相關的市場分析報告，以獲取更準確和具體的信息。記住，投資股市存在風險，您應該在做出任何投資決策之前進行充分的研究和評估。」

Poe提醒我說，但沒有給出目標價。

久利生