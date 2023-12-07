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油價跌穿70美元 美股向下 道指跌70點 連跌第三日

美債息短升長跌，債息倒掛擴闊，美股向下。ADP數據顯示美國企業薪資增幅降至逾兩年最低，招聘規模下降。供應過剩擔憂拖累紐油跌4.1%，逾五個月來首次跌破70美元。隨著油價暴跌，科技股和能源股形成拖累。美國股市連續第三日下跌，為一個多月來最長連跌。

道瓊斯工業平均指數收跌70點，跌幅0.2%，報36054點。標普500指數收跌17點，跌幅0.4%，報4549點。納斯達克綜合指數收跌83點，或0.59%，報14146點。

微軟跌1%，報368.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累24點，而波音升1.17%，報236.89元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報192.32元，跌0.56%，谷歌母公司Alphabet收市報130.02元，跌0.74%，亞馬遜收市報144.52元，跌1.6%，Facebook收市報317.45元，跌0.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.53%，報470點。德國DAX指數收漲0.75%，報16656點；法國CAC 40指數漲0.67%，報7435點；英國富時100指數收漲0.35%，報7515點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.51%，報6199點。

美國2年期債息曾升最多0.99%，高見4.622厘，是12月5日4.6436厘後最高。收市報4.5929厘，是12月4日後收市新高，當日報4.6353厘。

美國10年期債息曾跌最多1.51%，低見4.1021厘，是9月1日4.0538厘後最低。收市報4.104厘，是8月9日後收市新低，當日報4.0081厘。連跌2日，累計跌0.149厘，對上一次連跌2日是11月28日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至49.495基點，是11月28日51.542基點後最闊。收市報49.098基點，是11月27日後收市最闊，當日報50.364基點。連跌3日，累計跌14.61點，對上一次連跌3日是11月20日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至131.24基點，是9月1日141.279基點後最闊。收市報131.05基點，是8月31日後收市最闊，當日報135.847基點。連跌2日，累計跌17.378點，對上一次連跌2日是11月28日。

道指曾跌最多0.28%，是12月5日後最大跌幅，當日跌幅為0.53%。低見36024.25點，是12月5日36010.85點後最低。收市報36054.43點，是11月30日後收市新低，當日報35950.89點。連跌3日，累計跌191.07點，對上一次連跌3日是10月27日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月9日。

標指曾跌最多0.45%，是12月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.04%。低見4546.5點，是11月30日4537.24點後最低。收市報4549.34點，是11月21日後收市新低，當日報4538.19點。連跌3日，累計跌45.29點，對上一次連跌3日是10月27日。

納指曾跌最多0.64%，是12月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見14138.51點，是12月5日14121.76點後最低。收市報14146.71點，是11月17日後收市新低，當日報14125.48點。

 

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