個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.54%，折合報309.93元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，折合報69.8元；美團（3690）跌0.6%，折合報85.88元；匯控（0005）升1.05%，折合報60.17元；建行（0939）跌0.78%，折合報4.41元。

道期現跌0.055%；標期現跌0.02%；納期現跌0.01%。日本東證指數現跌0.81%；韓國KOSPI指數現跌0.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.09%。

VIX指數隔晚升0.93%或0.12點，報12.97點。

紐油現升0.31%或0.21美元，報69.6美元；布油現跌3.75%或2.9美元，報74.3美元；金價現升0.12%或2.48美元，報2028.03美元；LME 銅期貨隔晚跌0.58%或48.5美元，報8286美元。美國10年期債息現升0.41%或0.0171厘，報4.1211厘。

今日焦點股份可留意：

國資委旗下企業提出溢價6%私有化中糧包裝（0906）。

穆迪降阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等18家中國企業評級展望至「負面」。

融創中國（1918）完成強制可轉換債券第一次轉換，孫宏斌持股降至三成以下。

小鵬汽車（9868）完成配股予大眾汽車聯屬公司，籌資7億美元。

匯控（0005）聶德偉退任董事會，由高安賢利伯特接替。

易鑫（2858）第三季汽車融資額增三成至177億人幣。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：昐明天FII峰會能促進不同市場互聯互通。

碧桂園（2007）據報進行架構重組，區域整合減至21個，確保實現「保交付」。

香港寬頻（1310）推「N mobile」針對喜愛旅行生活顧客群。

其他報道

油價跌穿70美元 美股向下 道指跌70點 連跌第三日

北水增持國美 減持盈富