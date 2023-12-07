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恒指低開86點 科指跌0.74% 10天線跌穿50天線 網易跌2.9%

恒指今早低開86點或0.53%，報16376點，大市成交金額26億元；國指今早低開36點或0.65%，報5627點。恒生科技指數開市報3719點，跌0.74%。

通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.06%，下跌為5.62%，無升跌為90.31%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、中芯國際（0981）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，47隻下跌，27隻無升跌。京東健康（6618）升1.63%，報37.5元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.97%，報160.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，17隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報60.75元，升2.62%；跌幅最大的是網易（9999）開市報160.3元，跌2.97%。

恒指續低於主要平均線。科指10天線(3860.74點)跌穿50天線(3880.38點)。

穆迪將8間內銀評級展望下調至負面，被下調內銀表現如下。農行（1288）開市報2.8元，跌0.71%。中行（3988）開市報2.81元，跌0.35%。建行（0939）開市報4.44元，無升跌。工行（1398）開市報3.63元，跌0.27%。郵儲行（1658）開市報3.5元，跌0.28%。

國資委旗下企業提出溢價6%私有化中糧包裝（0906）。開市報6.58元，升1.54%。

穆迪降阿里巴巴（9988）及騰訊等18家中國企業評級展望至「負面」。阿里見52周低69.4元，開市報69.4元，跌1.07%。騰訊（0700）開市報309元，跌0.83%。

融創中國（1918）完成強制可轉換債券第一次轉換，孫宏斌持股降至三成以下。開市報2.25元，升2.27%。

小鵬汽車（9868）完成配股予大眾汽車聯屬公司，籌資7億美元。開市報65.1元，升1.17%。

匯控（0005）聶德偉退任董事會，由高安賢利伯特接替。開市報59.95元，升0.67%。

易鑫（2858）第三季汽車融資額增三成至177億人幣。開市報0.62元，無升跌。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：昐明天FII峰會能促進不同市場互聯互通。開市報255元，跌0.7%。

碧桂園（2007）據報進行架構重組，區域整合減至21個，確保實現「保交付」。開市報0.8元，無升跌。

香港寬頻（1310）推「N mobile」針對喜愛旅行生活顧客群。無成交，報3.54元。

破頂股表現

破頂股包括，陽光紙業（2002）創52周高，見3元，開市報3元，升0.67%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.3元，開市報3.3元，無升跌；宏強控股（8262）創52周高，見0.91元，開市報0.91元，升5.81%。

異動股

上升異動股，包括，香港航天科技（1725）開市報4.24元，升14.91%；TOPSTANDARDCORP（8510）開市報0.018元，升12.5%；大地國際集團（8130）開市報0.021元，升10.53%；科笛－Ｂ（2487）開市報19元，升9.83%；永泰生物－Ｂ（6978）開市報4.35元，升9.02%；數字王國（0547）開市報0.141元，升6.82%；元亨燃氣（0332）開市報0.053元，升6%；宏強控股（8262）創52周高，見0.91元，開市報0.91元，升5.81%；新時代能源（0166）開市報0.079元，升5.33%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.83元，升5.06%；世紀睿科（1450）開市報1.32元，升3.94%。

下跌異動股，包括，寶積資本（8168）開市報0.11元，跌5.17%；雲智匯科技（1037）開市報0.15元，跌5.06%；亞洲果業（0073）開市報0.038元，跌5%；日贏控股（1741）開市報0.81元，跌4.71%；新銳醫藥（6108）開市報0.047元，跌4.08%；金山雲（3896）開市報2.15元，跌4.02%；京基智慧文化（0550）開市報0.53元，跌3.64%；楓葉教育（1317）開市報0.27元，跌3.57%；力圖控股（1008）開市報0.142元，跌3.4%；四川成渝高速公路（0107）開市報2.26元，跌3%。

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