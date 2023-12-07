moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

萬達商管再傳擬售一二線城市萬達廣場

大連萬達再傳為珠海萬達商管減磅，擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金。據內地《澎湃新聞》報道，近期珠海萬達商管在和投資人溝通的過程中透露，萬達集團擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金，目前在和險資機構洽談。但萬達方面並未透露接觸的險資機構為哪家。同時對於珠海萬達商管在香港上市的時間，萬達方面表示仍無IPO時間表。

早在今年五月份便已傳出萬達正在考慮評估出售上海、江蘇、浙江等地20家購物中心，每個項目尋求約7億-8億元的估值，其中上海一家購物中心的售價可能高達10億元；若成功出售，可望回籠140億-160億元資金。不過隨後萬達透過官網發布，前述傳言為不實消息。

今次萬達商管再傳出售一、二線城市的萬達廣場，似乎早有預兆，報道指2023年10月險資機構大家保險曾收購了上海周浦萬達廣場。2023年5月底，大家保險亦將萬達旗下的上海松江萬達、西寧海湖萬達和江門台山萬達三個購物中心間接收入囊中。

萬達的商業地產項目主要產品是城市綜合體，產品模式是建設一個大型萬達廣場，旁邊配套建設一些寫字樓、商鋪、住宅等，把配套物業進行銷售，用銷售產生的現金流投資持有的萬達廣場。

澎湃新聞指，曾瞭解到萬達集團在此前和接觸的買家談判中曾提出，物業項目可以出售給對方，但要求自己有回購權力。對於這一條款，有買家直接選擇拒絕。

2023年上半年，萬達廣場新開業12個，累計開業484個。2023年上半年總租金收入263.2億元，按年增長4.5%；淨租金130.1億元，按年增長7.2%；可比萬達廣場淨租金按年增長3.8%。出租率98.2%，租金收繳率100%。

其他報道

麥當勞推出副品牌CosMc’s 首家分店本周開業

歐盟接近就人工智能監管法規達成協議

恒指低開86點 科指跌0.74% 10天線跌穿50天線 網易跌2.9%

穆迪將8間內銀評級展望下調至負面

SpaceX討論出售內部股票 公司估值升至1750億美元

蘋果負責觸控螢幕等關鍵技術高管據報離職

港股ADR跌70點 夜期高水16點 美期亞股跌

油價跌穿70美元 美股向下 道指跌70點 連跌第三日

北水增持國美 減持盈富