早在今年五月份便已傳出萬達正在考慮評估出售上海、江蘇、浙江等地20家購物中心，每個項目尋求約7億-8億元的估值，其中上海一家購物中心的售價可能高達10億元；若成功出售，可望回籠140億-160億元資金。不過隨後萬達透過官網發布，前述傳言為不實消息。

今次萬達商管再傳出售一、二線城市的萬達廣場，似乎早有預兆，報道指2023年10月險資機構大家保險曾收購了上海周浦萬達廣場。2023年5月底，大家保險亦將萬達旗下的上海松江萬達、西寧海湖萬達和江門台山萬達三個購物中心間接收入囊中。

萬達的商業地產項目主要產品是城市綜合體，產品模式是建設一個大型萬達廣場，旁邊配套建設一些寫字樓、商鋪、住宅等，把配套物業進行銷售，用銷售產生的現金流投資持有的萬達廣場。

澎湃新聞指，曾瞭解到萬達集團在此前和接觸的買家談判中曾提出，物業項目可以出售給對方，但要求自己有回購權力。對於這一條款，有買家直接選擇拒絕。

2023年上半年，萬達廣場新開業12個，累計開業484個。2023年上半年總租金收入263.2億元，按年增長4.5%；淨租金130.1億元，按年增長7.2%；可比萬達廣場淨租金按年增長3.8%。出租率98.2%，租金收繳率100%。

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